陜西博主憑圖鎖定外逃柬埔寨疑犯蹤跡　協助警方跨國破案

來自陜西的識圖博主馮先生，早前受警方邀請，通過疑犯在社交平台上發布的圖片，包括圖中廣告牌、電線桿外觀、陽光照射方向等細節，鎖定一名外逃柬埔寨的疑犯蹤跡，在當地警方的協助下，成功將疑犯帶回國內。



《上游新聞》報道，馮先生是一名來自陜西咸陽市的95後，目前是一名自媒體博主。今年3月初，他發現有網民在評論區發布圖片並留言求助：「博主你好，這是哪裏，需要具體位置，非常需要，多謝！」

馮先生接獲警方求助。（上游新聞）

馮先生通過圖片中的廣告牌、電線桿獨特外觀、陽光照射方向等細節，鎖定了圖片是位於柬埔寨的一條街道。由於擔心涉及電訊詐騙，他要求對方表明身份。隨後，馮先生證實該求助來自警方，「當時聯繫我的是一位姓胡的警官，他主動出示了警號和所在地。我核實了他的身份後，接受了他的協助請求」。

馮先生利用識圖能力向胡警官提供多條線索。今年9月，胡警官告知他疑犯已經從柬埔寨帶回國，目前已被刑事拘留等待判決，「胡警官還說這次我幫上了大忙，抓到嫌疑人後其他地方的辦案民警還打電話問他，用了什麽手段鎖定了嫌疑人」。

警方求助的圖片。（上游新聞）

馮先生通過電線桿鎖定疑犯的所在國家。（上游新聞）

胡警官介紹，該案需要找到疑犯的準確地址，「可是沒什麽頭緒」，他平日喜歡在網上瀏覽各種資訊，得悉國外有人可以通過一張圖片在地球上鎖定一個點，「就想著國內有沒有這樣的人。我在社交平台上搜索了一下，找到了『馮柯南』，然後看了他的視頻，覺得太厲害了，怎麽有人可以通過地理知識，看雲、看地面就能鎖定位置，於是就去留言了」。

通過警民合作，胡警官不僅鎖定疑犯，還在當地警方的協助下，成功將疑犯逮捕歸案，「這是我第一次請網絡博主幫忙破案，當時我和我的同事都覺得很神奇，這種點對點的抓捕我們還是第一次」。

胡警官稱，通過馮先生的解讀，發現對方實際上做了很多研判工作，「真的不容易。我已經向上級申請，希望給他發一個官方感謝，目前事情已經上報到了市局了」。

胡警官向馮生先透露成功拘捕疑犯。（上游新聞）

能夠用自己的特長幫助到警方，馮先生認為非常有意義，「首先事情本身就非常正義，也是我能力範圍之內；其次我本身也在做自媒體，類似選題對我的賬號也有幫助，算是互惠互利」。

有網民猜測馮先生曾學過刑偵等相關專業，但他表示只是個人興趣在網絡時代被放大了，「我是十多年前看完有關福爾摩斯的小說後對推理產生了興趣，之後經常看一些推理劇、犯罪類影片。我發現現實不同於劇本，現實沒有提前設定好的套路，需要我們用假想、試錯去完成推理」。

馮先生還介紹如何通過圖片鎖定疑犯位置，「最初我按照廣告牌上的電信運營商分析，以為是另一個國家。後來才發現這家運營商在柬埔寨也有分公司，隨後我調整思路，通過電線桿、馬路、淡積雲、陽光等線索進行了一些較為繁瑣的排查工作，最終成功鎖定了是柬埔寨的一條街道」。