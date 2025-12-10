戀上已婚KTV女店員　上海男借貸求愛不成圖殺人　檢方提起公訴

上海一名36歲男子戀上大自己12歲、已婚且育有兩子的KTV女服務員，為討對方歡心不惜借貸近20萬元（人民幣，下同），為其購置黃金手鏈和項鍊等，可惜女方仍對他愛理不理，讓他心起惡念，試圖掐死對方。



《上觀新聞》報道，今年36歲的黎某在KTV認識女服務員文某，因為多年未談戀愛，李某對文某情難自禁，儘管明知對方年齡比自己大12歲，有老公也有兩個孩子，但還是很快陷入愛河。黎某單方面認為，文某只是現在不方便和他在一起，為討她歡心，不惜花重金購買黃金手鏈、項鍊，另外工作上也找她訂包間，讓她可以多賺提成。

一場在KTV相識的露水情緣，最後卻以血案收場。（網上圖片）

被愛情衝昏頭腦的黎某在花光自己工資積蓄後，還向朋友借貸及網貸近20萬。原以為這樣大手筆能感動文某，但對方還是一如既往冷漠，讓黎某心生不滿。

今年6月，黎某和文某在KTV包廂唱歌喝酒，期間文某不滿黎某身體接觸，於是起身點歌，沒想到黎某直接走到文某背後，雙手掐住對方頸部致其暈倒。2、3分鐘後，文某甦醒後以去廁所為由逃出包廂，向同事求救。期間黎某阻攔，待民警到場後，他更是情緒激動持刀大喊，「我今天帶刀來就是要弄死她！」

上海市寶山區人民檢察院。（360百科）

事後黎某和警察坦白，「我就帶著家裏水果刀，想最後瀟灑一次，同歸於盡。」上海市寶山區人民檢察院經審查認為，黎某故意殺人，犯罪事實清楚，證據確實、充分，遂以故意殺人罪（中止）對其提起公訴。