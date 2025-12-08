四川51歲漢圖發財被騙到柬埔寨電詐園區　不會打字遭轉賣途中獲救

內媒《封面新聞》報道，四川一名51歲男子張全安（化名）跟着朋友一起到柬埔寨想發財，結果被騙入電詐園區，但又因為不會打字被老闆「轉賣」，他在被轉賣途中遇到警察查車，遭園區的人趕下車，流落在柬埔寨，被一家旅店老闆暫時收留。目前，四川自貢警方已經聯繫到張全安，正在為他提供相關幫助。



四川51歲男子張全安。（封面新聞）

據報道，張全安稱，他的朋友邀他一起去老撾做工程，而去年他朋友的哥哥在老撾掙了錢，他想着在那邊等多掙點錢，就跟朋友去了。「反正一路都是坐車，從自貢到雲南，再從雲南到老撾，最後從老撾到柬埔寨。」

直到被送入電詐園區，張全安才知道上當。他憶述：「園區里全是中國人，老闆看我不會敲鍵盤，就準備把我『轉賣』去下一個園區。」但就在張全安遭轉賣的途中，遇到當地警察查車，園區的人趕緊提前把他們放下來，讓他們自己走。

四川51歲男子張全安。（九派新聞）

張全安表示，自己沒有護照也沒有勞工證，「我一路走到金邊的中國大使館那邊，到旁邊的旅館打電話，才認識了老闆『海洋三哥』。這段時間好在他照顧，吃住都賒欠起的，目前還在辦理回國的手續，我現在只想盡快回家。」

目前，四川自貢警方已經聯繫到張全安，正在為他提供相關幫助。