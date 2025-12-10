浴室爆玻璃致女住客受傷　酒店稱其未登記住宿拒賠遭法院駁回

內地一名女子和好友出門旅遊，在某間酒店住宿時，因浴室玻璃突然爆裂，致其多處切割傷。事主要求酒店賠償醫療、治療等費用10.4萬元（人民幣，下同），惟酒店辯稱她未有辦理住宿登記拒賠，她其後向法院起訴。

經審理，法院認為酒店疏於管理，應承擔賠償責任，一審判酒店需賠償1.39萬元。二審維持原判。



《CCTV今日説法》報道，事發時女事主正在洗漱，浴室玻璃突然爆裂，導致她身上多處被突如其來的玻璃渣割傷。經醫生診斷，事主身上多處有0.5厘米到1厘米左右傷口，在做完傷口清創縫合術後，建議她全休一個月，後續還要做抗瘢痕處理和多次多療程鐳射治療等。

（網上圖片）

女事主起訴酒店，要求賠償醫療、治療、交通、誤工等費用10.4萬元。惟酒店解釋，客人入住酒店，需按「一人一證」辦理住宿登記，但登記入住的住客是女事主的朋友，她屬於擅自留宿，因此受傷後果應由其自行承擔。

至於浴室玻璃爆裂，酒店指淋浴間設施不存在品質問題，從破碎散落狀態來看，比較符合外力撞擊後受損倒落。酒店又稱，門診紀錄亦顯示，事主自訴不慎被浴室玻璃割傷，認為是她沒有站穩不慎撞破玻璃。同時，酒店已為事主支付部分醫療費用，剩餘的費用不應再負責。

法院審理認為，女事主付費實際入住，雙方旅店服務合同關係成立。酒店未按規定登記屬自身管理疏漏，不影響合約效力。另外酒店未能舉證玻璃爆裂是事主過錯導致，且病歷未見其有撞擊傷痕。作為經營者，酒店疏於管理，應承擔賠償責任，賠償女子1.39萬元。事後酒店上訴，二審維持原判。