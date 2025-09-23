遊客酒店喝「礦泉水」致喉嚨灼傷　官方：推測是洗滌劑，來源待查

有遊客反映，近日在青海大柴旦一酒店入住時，疑似喝到一瓶礦泉水瓶裝的不明化學液體，導致喉嚨灼傷。當地警方、市場監管部門已介入調查，並抽取液體樣本送檢。

9月22日，大柴旦行委市場監督管理局工作人員稱，檢測結果顯示，不明液體的陰離子合成洗滌劑含量明顯超標，推測是洗滌劑，但液體來源有待查明。



《封面新聞》報道，來自北京的白女士近日與朋友一行五人到青海旅遊，9月10日晚上8時許到達大柴旦鎮，入住了當地某酒店。

白女士憶述，客房梳妝台上的飲用水放置區放了幾瓶礦泉水，朋友喝了其中一瓶，她洗漱後亦拿了一瓶礦泉水喝，「當時房間燈光有些昏暗，瓶子裏的液體看著跟礦泉水沒有兩樣」。

白女士「飲水」後立即察覺有異，感覺液體較黏膩，有點掛牙，緊接著一股灼燒感從喉嚨蔓延開來，「我沒有完全吞下去，立刻把水吐了，刷牙清洗口腔」。

不明液體（右）與礦泉水的對比。（封面新聞）

她和朋友將該裝有不明化學液體的膠瓶，和正常礦泉水對比。在燈光照射下，膠瓶內的液體呈淡藍色，搖晃後有泡沫，「我又聞一下，有刺鼻氣味，我懷疑喝到的是強堿或強酸性的清潔劑」。

隨後，白女士向酒店前台反映情況，並要求將該不明化學液體送檢。工作人員聯繫酒店負責人，後者帶她到鎮上的醫院做初步檢查。次日，白女士的喉嚨仍然疼痛，酒店方帶她到格爾木市的醫院作進一步檢查。醫院門診病歷顯示，白女士的咽部黏膜充血，被診斷為消化道化學傷。

醫院門診病歷顯示，白女士的咽部黏膜充血，被診斷為消化道化學傷。（封面新聞）

白女士已報警處理，柴旦派出所民警以及當地市場監管部門工作人員到場抽取液體樣本後送檢。9月14日，白女士回到北京，但喉嚨仍有明顯不適，「因為此事，旅遊行程受到了影響，現在液體的檢測結果還沒出來」。她已在北京的醫院做詳細檢查，醫生建議定期覆查，觀察是否有內臟損傷。

涉事酒店負責人稱，公安已介入調查，酒店方已留下液體樣本，準備相應證據，「對於化學液體的來源，我們也不清楚，酒店沒有這個東西。具體情況問客人吧，可以讓她直接走司法程序」。

白女士已報警。（封面新聞）

9月22日，大柴旦行委市場監督管理局工作人員介紹，9月11日接到白女士的反映後，立即委托第三方公司檢測該不明化學液體樣本，其中陰離子合成洗滌劑含量為39毫克/升，而正常的水質檢測，陰離子洗滌劑含量應小於等於0.3毫克/升，檢測結果顯示明顯超標，推測是洗滌劑。

工作人員表示，液體來源尚不清楚，據初步調查，涉事酒店的布草是送到第三方機構清洗，洗衣房內的洗滌劑是密封，不能倒出，市場監管局已扣驗酒店的所有洗滌用品，做同質性檢測，進一步調查該液體來源。