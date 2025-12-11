浙江老闆豪送員工18個過千呎單位兼墊支裝修費　只有一個要求

內媒《每日經濟新聞》報道，浙江溫州一名老闆花費一千多萬（人民幣，下同），購買了18個單位贈予員工。該老闆對於員工只有一個要求：領取住房後，要繼續在公司工作5年。網民們紛紛表示羨慕，「我現在去打工來得及嗎？」



該公司為浙江國盛汽車股份有限公司，主營汽車緊固件產品，現有員工450餘人。在發佈招聘信息時會標註：工作滿五年以上有望獲贈住房。自2024年開始，該公司在房價較低時購入多套上百平方米（超過1000呎）的住房，位於公司附近，專用於獎勵員工。

該公司總經理王加淵向內地記者表示，「目前已送出5套商品房，主要目的是在年底穩住公司中層幹部，激勵新入職的員工，這幾天獲贈房子的員工都在忙着挑選裝修材料」。

浙江國盛汽車股份有限公司的贈房儀式。（每日財經新聞）

由於溫州的外來務工人員比較多，公司希望給予技術管理人才實質性獎勵，預計今年送出5個單位，明年計劃送出8個單位，3年內送出18個單位。其中有兩名員工從基層員工一步步做到管理層，獲得了144平方米（1550呎）的房子。

具體贈送方式是員工先簽約收樓，公司出資進行裝修，等工作滿5年後即進行過戶手續，並向公司返還裝修費用。目前獎勵的多是公司老員工，大多為各部門的管理人員。

12月11日鏈家顯示：該公司購買的紅星天鉑小區121平方米（1302呎）售價75萬，再加5萬帶車位。（鏈家）

該公司購置的單位位於紅星天鉑小區，據《香港01》12月11日搜查鏈家平台查詢發現，一個121平方米（1302呎）單位售價為75萬元。

該公司董事長塗開存曾表示，「公司招人並不容易，這一行門檻較高，行業之間會互相挖人才。送房是為了留住人才，也是為公司降低成本。我們送房後只有一個要求：在公司繼續干5年！」技術型人才做的貢獻，一年完全可以給公司省100萬。

一位獲贈單位的員工在接受採訪時表示，他們在溫州打拼了10多年，一直想有個家，「沒想到公司直接給我們實現了」。