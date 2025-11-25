鄭伊健12.5日本演唱會取消　主辦方稱因不可抗力因素將安排退款

藝人鄭伊健原定下月5日在日本舉行演唱會，主辦方今（25日）表示因不可抗力因素，宣布該場演唱會取消，具體退票事宜待調整完畢後，將於官方網站及各售票頁面公布，提醒觀眾保存票券。



鄭伊健原定下月5日在日本舉行演唱會，今日宣佈取消。（資料圖片／梁碧玲攝）

鄭伊健近年穿梭香港、日本兩邊走，早前宣布將於東京舉辦演唱會，獲得大批粉絲支持。中日關係緊張，早前有日本藝人取消中港台演唱會，而鄭伊健日本演唱會的主辦方今日在社交媒體發文稱，因不可抗力因素，原定下周五（12月5日）舉行的演唱會宣布取消，「感謝各位一直以來對Ekin Cheng的支持與應援。對於期待此次演出的觀眾造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝大家的理解與支持」。

鄭伊健原定下月5日在日本舉行演唱會，今日宣佈取消。該場演唱會最初定於橫濱舉辦，後轉至東京。（Lam & Lamb Entertainment Ltd. facebook）

主辦方續表示，正調整退款方式及受理時間，細節確定後，將於官方網站及各售票頁面公告，提醒觀眾妥善保存票券。消息公開後，有鄭伊健粉絲留言稱已預訂機票及酒店，對於有關措施感到失望。