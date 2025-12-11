汕頭住宅大火12死　倖存者家屬：妻兒7人逃出　父母親人困4樓遇難

12月9日晚，廣東汕頭市有住宅起火，12人死亡，8人獲救。倖存者的家屬透露，全家20人住在起火住宅內，遇難者多被困在起火建築物的4樓；其大女兒衝出火場，妻子帶2名孩子從後門逃出，另外3名孩子則由消防員救出。目前，起火原因正在排查，政府已介入協助處理後續事宜。



《紅星新聞》報道，起火地點位於潮南區峽山街道下東浦村一間五金電器店。屋主在1樓開五金店，2樓空置放貨物，一家人四代同堂住在3、4樓。

四代同堂僅7人倖存 遇難者被困4樓

12月11日，屋主長子吳先生介紹，一共20人住在起火住宅內，大火發生時他不在家，祖母、父母、兩名弟弟及弟媳，以及幾個侄子侄女共12人遇難，其妻和6個孩子則獲救。

12月9日晚，汕頭市一幢4層高自建房起火，現場傳出爆炸聲，隨後冒出火光。（影片截圖）

吳先生稱，大女兒跑到一樓正門後自己衝出火場，妻子則帶著2個小孩從一樓後門逃出，另外3個小孩自己站在陽台外面的窗戶，把陽台門關好防止濃煙等待救援，最後由消防人員切割窗戶防盜網救出，「當時我趕回來，都想衝上4樓去救，還想叫吊車來救，因為安全問題被阻止了。消防人員說人已經沒有生命體徵了」。

他表示，在大火中倖存的家人均從3樓跑下樓逃生，祖母可能是從3樓跑到4樓時被濃煙熏暈，父母和兩個弟弟一家則被困4樓，不幸遇難。

吳先生在社交平台上發文。（紅星新聞）

他表示，妻子的精神狀況很差，還在醫院接受治療，其4個小孩因吸入濃煙致肺部感染疊加甲型流感，病情反反覆覆，還有1個小孩發高燒，都在醫院治療。目前，家中只剩下他一個成年男性，政府及其他親屬正協助他處理後續事宜。

每家每戶頂樓互通 起火建築天台門疑被鎖上

由於臨近主路，起火建築一樓已被工作人員用綠色圍擋隔出安全作業區。該建築部分外立面和防盜網被濃煙熏黑，現場仍傳出刺鼻的氣味。

起火建築一樓已被工作人員用綠色圍擋圍起。（紅星新聞）

據報道，起火建築物的所有窗戶都有安裝防盜網，部分防盜網設有逃生窗，位於建築物後方3樓的防盜窗呈打開狀態，另一個防盜網有被拆破痕跡。現場工作人員介紹，當時火勢聚集在前門一樓，推測部分被困者當時逃向住宅後方的窗戶防盜網，後被救出。

在起火民宅附近做建築工作的王先生稱，起火的五金店一樓存放了膠水管、銅線、電機、泵水機等許多五金用品，燃燒後會產生濃煙。

起火建築物3樓左邊第一個窗戶的防盜網逃生口呈打開狀態。（紅星新聞）

事發地附近的居民介紹，同街的建築頂樓都互通，打開小門便可通向鄰居的天台。周邊一商舖老闆介紹，當時幾人被困在4樓窗口呼救，樓下有人叫他們用濕毛巾堵住口鼻後打開天台的小門，「讓他們跑到樓頂，走到隔壁那一家去。他們說鎖打不開」。

據汕頭市潮南區峽山街道相關部門介紹，目前起火原因仍在排查當中。針對逃生人員及遇難者家屬，政府已安排專人妥善安置並安撫，有關部門也會持續排查相關隱患。