消委會今年首8月錄548宗藥店投訴　有旅客誤中「両變錢」被索$3萬

消委會去年錄得798宗涉及藥店的投訴，按年上升65宗，今年截至8月亦錄得548宗相關投訴，涉及藥材計價單位不明、誤購包裝高度相似的影射貨品等。其中有新加坡遊客誤墮藥店「両變錢」陷阱，在被推銷奶薊草等藥材時，原以為計價單位是「両」、估算交易金額為約300元，及後有店員無告知計價單位及總價便將藥材磨成粉，並收取其30,400元，聲稱計價單位為「錢」；另有內地遊客被藥店推介購買「北京安宮牛黃丸」，離港後始發現該產品的生產商名稱，與原先欲購的產品相差一個字，懷疑屬假冒或影射貨品。



消委會敦促業界摒棄不良銷售手法，為消費者及訪港旅客提供優良的購物體驗，鞏固本港「購物天堂」的美譽。



消委會表示，去年接獲798宗涉及藥房及藥妝店投訴，按年上升65宗。今年截至8月則錄得548宗相關投訴，較去年同期稍跌8宗。

新加坡遊客買藥材「両變錢」 被收逾3萬元

其中一宗個案涉及新加坡遊客，事主何女士最初只打算在一間藥妝店購買潔面產品，其間有店員向她推銷奶薊草等藥材，但無提及計價單位，僅建議買少量已足夠，更提出「買80送5」的優惠。何女士見標價為每両港幣380元，遂以為計價單位是「両」；當時在量秤上展示的重量為0.85，她估算交易金額約為300元，並同意購買。

店員未告知總價前便將藥材研磨成粉，要求何女士繳付港幣30,400元，並解釋計價單位為「錢」，以每錢港幣380元計算。店員最初卻拒絕提供收據，但何女士堅持下才發收據，及後向海關及委會投訴，質疑營銷手法有誤導，希望獲得退款。

涉事藥妝店回覆指，標價牌的計價單位是「錢」，更表示何或因不熟悉香港使用的中式度量衡而引致誤會，惟雙方均未能提供標價牌之照片。該藥妝店表示，考慮到何女士的不愉快體驗，願意在毋須退貨的情況下退回七成款項，但何拒絕，經再次調停後始同意全額退款，何女士亦確認收款。

內地遊客買「北京安宮牛黃丸」 生產商名稱卻差一字

另一個案涉及內地遊客，葉先生到一間藥房向店員表示欲購安宮牛黃丸，對方拿出一盒藥品並稱是「北京安宮牛黃丸」。葉見貨品包裝外觀設計與打算購買的貨品相似，加上店員說是「北京」，遂付款約2,640元購買3盒。

不過，葉先生返抵內地後仔細查看所購藥品，發現貨品雖同樣寫有「北京」和「安宮牛黃丸」字眼，但生產商的名稱卻相差一個字，懷疑屬假冒或影射貨品，及後向消委會求助。

涉事藥房未就藥品是否影射其他品牌予以回應，但願意安排全額退款。經商議後，葉先生再訪香港，並完成退貨退款。

去年4月1日一名內地遊客在佐敦一間藥店誤墮「斤變兩」陷阱。（資料圖片／梁偉權攝）

內地遊客疑被多收一倍費用

另一內地遊客龔女士來港旅遊時在一間藥妝店，購買一盒6瓶裝的藿香正氣水及一些藥品。當時她無為意貨品售價，結帳時被收取305元。惟她離港後檢查收據，始發現所列出的產品為一盒12瓶裝，售價為170元，質疑藥妝店多收一倍費用。

龔女士向藥妝店反映，惟店方堅稱這是因為收銀系統所記錄的瓶裝數量有誤，但價格正確，一盒6瓶裝的藿香正氣水售價確實為170元，拒絕退款。她不滿意藥妝店的回覆，並參考其他店舖，發現一盒6瓶裝的藿香正氣水普遍售價為港幣40至50元，遂向消委會求助，要求藥妝店退回多收的費用。

涉事藥妝店解釋，該產品不設12瓶裝，又強調因收銀系統紀錄問題，單據錯誤顯示為12瓶裝。經消委會調停後，藥妝店建議龔帶同收據到店，並向其提供額外一盒6瓶裝藿香正氣水，但由於龔暫未有計劃訪港，最終經協調後，店方透過電子支付平台退回一半費用。

消委會嚴正呼籲業界遏止歪風，以維護本港聲譽，並向消費者作出以下提醒：

．消費者如有心儀品牌及貨品，應清晰告知商戶，並留意心儀品牌是否設有防偽特徵並仔細比對商戶所提供的貨品，一切無誤方付款交易。交易後亦應即場核對收據內容，以確保所購貨品、數量、價錢正確，如有疑問，須即時提出，保留收據，以作憑據。



．如消費者需要購買中藥，應向註冊中醫求診及按藥方配藥，切勿輕信非註冊中醫的「診斷」。消費者如有意購買藥材或蔘茸海味，應先向商戶確認計價單位和價格，秤重後再與商戶確認貨品總價，如有任何疑問，要立即要求暫停交易。待釐清一切資料並確認無誤後，方同意商戶處理貨品（如切片或磨粉）。



．所有香港的註冊中成藥產品標籤上均附有註冊編號，格式為『HKC-XXXXX』（"XXXXX"為一組五位數字），如欲選購中成藥應注意產品的包裝上是否印有上述註冊編號。



．消費者表示選擇商戶時可參考其口碑，亦可參考店舖門外及收銀處是否貼上「正版正貨」標籤。此標籤有效期一年，消費者應留意標籤年份。

