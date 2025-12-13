AI將致大量人失業？上海交大教授稱不用悲觀：科技向善非遙不可及

人工智能（AI）對就業市場的潛在影響引起了廣泛關注，周五（12 日），上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘提到，AI的影響需要全面評估，不能簡單地將其視為會導致大規模失業的因素。他指出，實際上已有許多例子表明AI可以幫助弱勢群體增加就業機會，實現「科技向善」的理念並非遙不可及。



今年，中國普通高校的畢業生人數達到1222萬，再創新高，這為就業市場帶來了更大挑戰。隨著AI的迅猛發展，外界擔心這將導致企業減少對社會新鮮人的招聘，特別是文科生面臨的「被取代焦慮」普遍高於理工科學生。

在周五舉行的「人工智能時代的勞動與勞動者」論壇上，陸銘分享了他對AI與就業關係的看法，挑戰目前的普遍認知。

他指出，AI與就業之間的關係可以是替代、創造或互補。一些危險或易於標準化的工作可能會被機器人或AI取代，因為人認為複雜的，AI卻覺得簡單。實際上，AI已經取代了大量大學程度的理工科工作，這一情況可能使理工科學生面臨失業的風險，值得家長和學生引起警惕。

上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘。（上觀新聞）

陸銘提到，某些因AI技術而得以實現的工作仍然需要人力輔助，從而創造了新的就業崗位。例如，在新藥開發、家政培訓和貴重飾品的鑑定等領域，AI都能為人類工作提供支持。此外，政府治理也可以利用大數據對大量民眾投訴進行分類和處理，提高效率。

他強調，在人類社會中，每一輪技術進步都會引發對其對勞動力影響的擔憂，這一議題的討論從未停止。

一些國外學者提出，如果AI對就業的衝擊特別大，應考慮對AI徵稅。陸銘則認為，目前討論此類措施仍為時尚早，或許還需要等一段時間，以避免因缺乏客觀研究而妨礙技術發展，最終對國家競爭力造成不利影響。

談及AI是否會加大貧富差距，陸銘指出，上一次電腦和相關科技的普及已經導致收入隨教育程度分化，專業人士如律師和醫生的收入顯著提高。他預測，未來各類受教育程度的人都將因AI受到賦能或取代；高教育程度者的收入可能兩極分化，而低教育程度者中，殘疾人則可能借助科技提高就業機會，直播帶貨者也能利用即時翻譯吸引更多客戶。

在同一教育程度群體內的收入差距可能上升，但不同教育群體之間的收入差距可能縮小。陸銘表示，還需要進一步觀察和研究未來整個社會到底哪一個力量更強。