青海女露營飲酒後墮亡　同行6人約定賠45萬　法院判農莊再賠2.7萬

內媒《紅星新聞》報道，青海一名年輕女子李某與6名親友相約，在某農莊的營地進行露營，眾人聚餐飲酒後，李某不慎掉入河中被沖走溺亡。李某家屬將農莊起訴至法院，索賠46萬餘元（人民幣，下同）。法院判決農莊賠償李某父母各項經濟損失共計27870.34元。同行6人則約定向李某家屬賠償45萬元。



中國裁判文書網顯示，近日，青海省海東市樂都區人民法院公布一審判決書，涉事農莊未盡到充分的安全保障義務，判令其向李某家屬賠償2.7萬餘元。

示意圖。（CFP）

法院經審理查明，被告某農莊一側毗鄰引勝河。2025年8月15日，李某與其他六人一同前往農莊消費，大家在吃飯過程中從商店購買了啤酒，李某在飲酒後與其他六人一起遊玩時，不慎掉入河中，因事發時河水湍急，李某被河水沖走，被發現時已失去生命體徵。事故發生後，同行6人約定共同向原告李某父母支付45萬元賠償款，現已實際支付36萬元。

示意圖。（CFP）

法院認為，農莊對消費者具有安全保障義務，應在自己的能力所及範圍內最大限度地保護顧客的人身安全。被告某農莊與引勝河毗鄰，應當預見到遊客可能進入引勝河區域活動的風險，農莊雖然設置了警示標誌，但警示標誌僅設置在樹林區域及門口，未在河邊附近設置，存在一定瑕疵，李某的死亡結果與被告管理上的漏洞有關聯性，因此，被告對李某的死亡存在過錯，應當承擔相應的賠償責任。

示意圖。（CFP）

李某作為完全民事行為能力人，應當對飲酒後在河邊玩耍的危險性有足夠的認知能力，應當承擔主要責任。

綜合本案情況，法院認定被告承擔3%的責任。受害人同行好友實際支付的360000元，性質上屬於基於情誼的人道主義賠償，而非法律意義上的賠償責任。綜上，原告的部分訴訟請求成立，法院予以支持。法院判決：被告某農莊賠償原告李某父母各項經濟損失共計27870.34元。