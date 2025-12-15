重慶現極荒唐飯局　10人食足7個鐘　9人偷走淨低一人拒結帳

12月4日，10名客人在重慶一間餐館用餐，共消費1262元（人民幣，下同）。用餐結束後9人偷偷離開，只剩一人還在店內，他以「不是組局者且沒錢」為由拒絕結帳，餐館報警後，他寫下支付承諾書始能離開，其後一度稱「付款就會是冤大頭。」



內媒《紅星新聞》報道，日前，有10個人在重慶市的一家「倆室一廳雲南廚房萬象城店」餐廳就餐，從傍晚5點吃到了深夜12點，共花費1262元。消費者們先後離開，最後只剩下了張先生一個人。

張先生等人的消費明細：共花費1262元。（紅星新聞）

餐館找張先生結賬，他稱現在沒有錢，想要留個聯繫方式，第二天把錢轉過來。他解釋，「今天其實是朋友組局，朋友該付錢，但現在聯繫不上了，自己無力支付，等明天聯繫上朋友再支付餐費」。雙方商量無果，遂報警處理。

10人在店中聚餐時的監控畫面截圖（左上角）。（紅星新聞）

警察到場之後，先讓張先生聯繫了組局者，但組局者表示自己沒錢，需要籌錢，再次聯繫時已關機。無奈之下，張先生只好寫下了「承諾書」：答應12月5日18:00前支付用餐費用，並押下了身份證，還承諾「如果未能在約定時間支付，本人願意承擔一切法律責任」。

餐館報警後，張先生寫下的承諾書。（紅星新聞）

12月6日，張先生拒付餐費，理由是「他的朋友沒有轉錢給他，如果他把這個錢付了，某種程度上就是冤大頭。」後期，商家也無法聯繫到張先生的朋友。鑑於張先生此前已寫下承諾書並簽字畫押，餐館現已對其提起訴訟。店長陳先生表示，店方將堅持追討餐費。

北京市蘭台（上海）律師事務所高級合伙人徐紅梅律師表示，餐館有權要求留守的張先生支付全額餐費。「10人共同消費構成民法典規定的『多數人之債』，餐館作為債權人，可要求任意一個共同債務人支付全部費用。張先生寫下的承諾書具有合法有效的民事合同效力，餐館據此可單獨向其主張全額餐費」。

餐館報警後，民警到店調解。（紅星新聞）

張先生和他朋友之間按照內部的約定，來進行費用分擔或追償。根據民法典相關規定，「10人共同聚餐與餐館構成餐飲服務合同關係，屬共同債務人，對1262元餐費承擔連帶責任，應按公平原則平均分攤，每人承擔126.2元」。

內地網民辣評：沒一個體面人。（西安晚報）

12月13日晚，經民警調解，張先生付清了1262元的餐費，店家也撤回了訴訟，事情已解決。網民們批評：「沒一個體面人」「花1千多看清一幫人的嘴臉，也值」「真心無語，還好意思佔便宜」「店家就應該當冤大頭嗎？」