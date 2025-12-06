廣州光頭男自稱吃到鐵絲向多家餐廳敲詐　有店主被騙損失超過千元

12月3日，廣州一光頭男在一家餐廳店自稱吃出「鐵絲」，向店主索賠。店主查過監控後，發現鐵絲為男子自帶，自己有三家店被他訛了1000多元（人民幣，下同）。監控影片發布後，評論區出現多名受害人。



12月3日，廣州一光頭男在一家餐廳店自稱吃出「鐵絲」，向店主索賠。

《閃電新聞》報道，廣州一餐飲店主鍾先生在社交平台發布影片，自稱自己的多家店出現一光頭男就餐，每次都是吃到一半就說吃到了「鐵絲」，然後做出一系列動作：卡喉嚨，扣嘴巴，讓店員拿白醋。

在把「鐵絲」拿出來後，光頭男要求店主帶他上診所買藥，之後再悄悄返回診所或藥店退錢。鍾先生稱，自己有三家店被他訛了，累計1000多元。

光頭男吐出食物，自稱吃到了「鐵絲」（閃電新聞）

影片發出後，評論區出現多家餐飲店主留言，曬出監控截圖聲稱也被同一個光頭男使用了同樣的招數行騙，甚至為了獲得賠償金額，還把喉嚨抽出血。在多位商家曬出的賠款截圖裏，全部顯示收款方為「阿彌陀佛」和「思錢、想後」。

目前被騙的餐飲商家正試圖通過互聯網建立受害群，鞏固轉賬和監控證據後再報警。