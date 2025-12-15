亞運3金得主王莉稱拒給領導15萬獎金遭打壓　隊內充斥辱罵、體罰

曾在杭州亞運會上獲得3塊金牌的龍舟運動員王莉，近日在社交媒體上實名舉報其領導范繼文，稱對方向她索要15萬元人民幣（下同）比賽獎金，她拒絕後被長期打壓，導致患上抑鬱症。且隊內長期存在辱罵與體罰情形，隊員因未寫訓練日記而被罰下跪，甚至有人受傷需縫針。雲南省體育局回應稱，第一時間成立調查組全面開展調查，將根據調查結果，依規依紀依法進行處理。



在舉報影片中，王莉說，當她獲得亞運三金回到雲南省松茂體育訓練基地後，范繼文便向她索要國家發放的15萬元比賽獎金。但王莉拒絕了，「當時，我已經將銀行卡轉交父母保管，沒有給他一筆錢，他便當眾指責我愚孝。」

王莉曾在2023年亞運會連獲3金。（昆明教育電視台）

王莉在比賽中。（雲南網）

自從索要獎金失敗，范繼文便多次報復王莉，如長期打壓、限制訓練、排除在正常訓練計劃之外，甚至擅自上報退役資料，向上級謊稱她因傷無法訓練，導致其運動生涯被迫中斷。

王莉還透露，長期承受壓力使她罹患重度抑鬱症，多次瀕臨精神崩潰。2025年，她曾就績效問題與範繼文溝通，但被對方拒絕。此外，王莉還指控，范繼文多次宣稱「運動員的飯碗、薪資與退役安置都由他決定」，隊內也長期存在辱罵與體罰情形，隊員因未寫訓練日記而被罰下跪，甚至有人受傷需縫針。王莉還拿出了一張兩人跪地、一人坐在梳化的照片佐證。

該事件迅速引發輿論關注，甚至衝上微博熱搜，不少網民紛紛表示支持王莉。

雲南省體育局15日在官網發佈情況通報稱，近期，網上出現關於運動員王某對雲南省松茂體育訓練基地范某某有關舉報信息。省體育局高度重視，第一時間成立調查組全面開展調查。根據調查結果，省體育局將依規依紀依法進行處理。

據悉，王莉於2023年杭州亞運會期間，與隊友共同奪下女子龍舟200米、500米及1000米3枚金牌，成為雲南歷史上首位亞運「三金」得主。

網民睇法：

看來體育圈這種行爲很常見，運動員抑鬱已久。

難怪有些地方出不了體育成績。

2023年發生的事情，現在才出來舉報，肯定是無路可走了。

體壇反腐，勢在必行。

體育方面真的好好整治了。

這不就是職場霸淩嗎。

