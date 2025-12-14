謊稱為八旬老人生子　35歲女藉虛假「兒子」騙160萬　判囚12年半

近日，內地司法文書網公開一則判決，一名35歲、籍貫福建的女子林某，被指謊稱為一名年近八旬的上海老人石某懷孕生子，在2020年至2023年間，以養育虛構兒子「石一凱」為名，多次索要生活費、學費、醫藥費甚至買車裝修等費用，共騙取超過160萬元人民幣（下同）。老人在彌留之際手寫材料揭發事件，家屬報警。案件一審判處林某有期徒刑12年6個月，林某不服上訴。日前，上海市第二中級人民法院作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。



據中國裁判文書網公開資料，本案被告人林某，女，福建省某縣人，初中文化。案情指，2019年，當時32歲的林某在上海工作期間，認識了時年七旬的上海老人石某，雙方發展為男女關係。2020年，林某離開上海返回福建老家，並很快在福建福安結婚生子。

然而，從2020年8月直至2023年期間，林某向石某虛構自己為其生育了一子，取名「石一凱」（小名「牛牛」），並以此為由，陸續以「懷孕、生孩子、請保姆、支付生活費、醫藥費、學費、買車、裝修」等事由，騙取石某錢款，金額高達160餘萬元人民幣。

年逾八旬的被害人石某在生命彌留之際，手寫了關於林某為自己生育一子的相關自書材料，其後由家屬據此報警。2024年5月8日，林某在福建省福安市被公安民警抓獲。

嬰兒（AI生成圖片）

上海市黃浦區人民法院於2025年4月10日作出一審判決，認定林某犯詐騙罪，判處其有期徒刑十二年六個月，剝奪政治權利一年，並處罰金人民幣二十萬元；其違法所得應予追繳或責令退賠，發還被害人。一審宣判後，林某不服，向上海市第二中級人民法院提起上訴。

林某上訴辯稱，其僅以自己孩子生病冒充石某的孩子生病騙取了對方4.5萬元，其餘涉案錢款均為石某自願贈與，自己並未虛構為石某懷孕的事實。其辯護人進一步提出，林某與石某是情人關係，部份涉案錢款應認定為民事贈與；2021年2月之前支付的30萬元，是因林某懷孕而自願給付，與詐騙無關；後續資金也可能是「包養費」或生活費，屬於民事贈與；並質疑石某報案意願的真實性及相關材料，請求二審法院對林某從輕處罰。

然而，上海市第二中級人民法院經審理後，對林某的上訴理由及其辯護人的意見均不予採納。二審法院認為，被害人石某當時已逾80歲，其在彌留之際書寫自書材料並由家屬幫忙報警，並不違反法律規定。

判決書指出，林某到案後曾供認通過上述方法詐騙石某，但其後翻供，且翻供理由反覆無常、自相矛盾。例如，她曾辯稱自己真實懷有石某的孩子，後來在私人診所流產，但該辯解與公安機關查證的事實不符；上訴時又稱「從未告訴過石某孩子是他的」，但在庭審中改口稱確實懷有石某的孩子並由石某陪同檢查後引產；還曾辯稱石某給錢是因為二人有情人關係、經常裸聊，此說法亦與其到案後的歷次供述不符。

二審法院強調，在案證據顯示，林某在微信中多次以其為石某生養孩子十分辛苦為由索要錢款，更曾向石某發送名為「石一凱」的醫院預約記錄單，聊天內容均以石某為孩子父親為背景展開，這些證據與林某到案後的供述相互印證。法院從常情常理判斷，認為石某在年約80歲、身患重病，且林某早已回到福建老家幾乎未再見面的情況下，不可能僅因所謂情人關係或裸聊關係，便多次向林某支付如此巨額錢款。

因此，上海市第二中級人民法院認定，在案證據證實涉案錢款均為林某以虛構的「石一凱」為名詐騙石某所得。2025年6月30日，法院作出終審裁定：駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。林某最終須為其詐騙行為，承擔十二年六個月的刑期及相關罰則。