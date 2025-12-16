豪車Maserati大降價內地只賣35萬兩天搶光！知情人透露減價原因

12月，中國超豪華車市上演戲劇性一幕，瑪莎拉蒂旗下格雷嘉純電版車型終端售價下探至35.88萬元（人民幣，下同），首次進入40萬元以內區間。內地多家經銷商透露，該款車型在降價兩天內售罄，備受消費者歡迎。



據內媒《第一財經》消息，12月起，內地多家瑪莎拉蒂經銷店發佈限時促銷海報：瑪莎拉蒂旗下格雷嘉燃油版車型終端售價下探至38.88萬元，較原指導價65.08萬元直降26.2萬元，降幅高達43%。

此外，純電版格雷嘉折扣力度更大，官方指導價為89.88萬元，降價後裸車價格只要35.88萬，大降價54萬元，相當於打了四折。據上海瑪莎拉蒂經銷商透露，全國限量100餘輛的該款車型兩天內售罄，甚至出現消費者跨省排隊搶購的場景。

待售的瑪莎拉蒂。（第一財經）

上海一家大型瑪莎拉蒂經銷商管理人員許昕表示，「絕對是真事，不是噱頭，推出限時尊享價是為了清庫存。總體折扣非常大，其熱銷程度完全超出預期。」據了解，後續新車已經到港，價格會回歸正常。

長沙經銷店待售的瑪莎拉蒂。（極目新聞）

對於此次降價，瑪莎拉蒂經銷商坦言是「買斷包銷」後的清庫存行為——這批2023款車型因疫情延誤一年半進入中國市場，與新款上市時間重疊。對於廠家而言，快速去庫存是當前營銷策略的當務之急，所以出現了罕見的大降價。

豪車在中國銷量暴跌？

業內分析指出，外資超豪華品牌的困境在於產品迭代滯後，瑪莎拉蒂主力燃油車型已停產，純電車型要到2027年才有望推出，而中國新勢力品牌憑藉智能化、電動化優勢，在30萬到50萬元市場形成碾壓式競爭力。

也有網民推測，此次降價是瑪莎拉蒂在華銷量持續暴跌後的無奈之舉。乘聯會數據顯示，瑪莎拉蒂2024年在華銷量僅1228輛，同比暴跌超71%。2025年頹勢仍在延續，前9個月其在華進口銷量僅1023輛，9月單月銷量更是低至83輛。

內媒分析指出，瑪莎拉蒂的境遇是傳統超豪華品牌在華集體遇冷的縮影。乘聯會數據顯示，2024年，賓利、勞斯萊斯、法拉利在中國市場的進口銷量分別降至2608輛、789輛、881輛，同比分別下滑了25%、40%、26%。各大傳統超豪華品牌在華銷量表現疲軟。