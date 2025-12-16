河北輔警駕警車載妻母和寵物購物被網民斷正 官方：解除勞動關係
撰文：許靖雯
近日，河北網民在網上爆料，稱在市區遇見一輛警車疑似被公車私用，駕駛員與兩名女子從警車上下來，三人均未著警服，其中一人還牽著一隻寵物狗。影片在網上曝光後，引發熱議。12月16日，當地公安局稱，事件中的駕駛員是當地一名輔警，已解除勞動關係。
據影片顯示，一名身穿白色羽絨服的男子駕駛一輛車牌為「冀H1288警」的警車，隨後他與兩名女子下車後徑直走進一家水果店，三人均未著警服，其中一人還牽著一隻寵物狗。三人看起來很悠閑自在，完全不像在外執勤的警務人員。
事件曝光後，引發輿論質疑公車私用。12月15日，承德市承德縣公安局督察部門稱，已接到投訴，經核查，這輛「冀H1288警」的警車是承德市圍場縣公安局車輛。
12月16日，河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣公安局發布通報稱：12月11日，河西派出所警務輔助人員時某因公駕駛制式警車前往承德市區，時某的母親和妻子搭車同行。時某與妻子、母親下車購物時，被網民拍攝影片發至互聯網。
時某的行為違反了公務用車和警車管理相關規定，已對時某給予解除勞動關係，並對負有監督管理責任人員予以嚴肅處理。
今年9月，廣東也發生一宗公車私用案例，同樣也是網民在社媒爆料，一輛廣東清遠牌照的法院公務車出現在150公里外的廣州山姆停車場，駕車女司機身著生活裝。事後官方通報，兩名公務員在工作時間前往山姆超市購買午餐，違反了公務用車和警車使用管理相關規定，已依規依紀對相關人員作出嚴肅處理。
