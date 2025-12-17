30歲中國健美冠軍王昆猝死　曾獲CBBA賽事8連冠　新健身房籌備中

12月16日，多位來自安徽健美圈的網民透露，當地頗具知名度的健美冠軍王昆不幸離世，年僅30歲，他曾獲得中國CBBA全國健美精英職業聯賽八連冠。安徽省健美運動協會人員證實人已離世，疑似心臟病原因。王昆生前好友透露，「王昆的追悼會另行通知。」



《大皖新聞》報道，有多位安徽網民稱健美運動員王昆去世，享年30歲，安徽省健美運動協會向內地記者透露，「該傳聞屬實，疑似是心臟出現了問題」。王昆生前經營的健身房正常營業，他的朋友稱，「後續會發佈追悼會相關信息」。

王昆在健身房健身。（合肥在線）

據了解，王昆是安徽合肥人，2015年，當時還在安徽省體育職業技術學院體育系讀大二的王昆，為在畢業求職中脫穎而出，第一次走進健身房。一個月暴漲的肌肉量讓他非常有成就感。

從此，他開啟長達十年的「苦行僧」生活，吃「乾淨」到極致的飲食（火鍋的清湯鍋涮肉蘸生抽），過年也只吃水煮雞胸。訓練強度逼近極限，大年三十的健身房迴響着他的喘息聲和鐵片撞擊聲，職業賽的肌肉維度與肌肉質量要求近乎苛刻，但他都堅持了下來。

王昆在健身房拍攝影片，朋友們對他的去世感到意外。（合肥在線）

他畢業後成為中國健美國家隊A隊主力。曾獲得中國CBBA全國健美精英職業聯賽八連冠，在2022年泰國職業卡資格賽上，以亞洲人少有的古典健美形體斬獲IFBB PRO職業卡。

去世前，王昆還在籌備開新的健身房，鼓勵粉絲朋友們去他的Muscle factory（肌肉工廠）打卡。粉絲們聽到這個噩耗，紛紛到他的影片評論區悼念。大部分的粉絲表示，「王昆這個人就是太拼了，太努力了。」他的好友發聲稱，「王昆前幾天剛體檢完，聊起新健身房的器械佈局，王昆眼裏滿是勁兒。」

深耕家鄉 王昆盼合肥能因健美被記住

在安徽，拿過職業冠軍的健美選手大多選擇到北上廣等一線城市擔任健美教練，而王昆卻選擇了在合肥開館帶領新的徒弟。

王昆表示，自己是從合肥走向賽場的選手，希望把自己的經驗傳遞給合肥的學員，讓更多的人喜愛健身、健美，走上全國和國際賽場，展示安徽人的風采，他曾表示，「如果有一天，合肥能因健美被記住，那就是我的榮耀。」