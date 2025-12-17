廣西五旬漢肺炎住院2天突發躁狂離世　死因鑑定結果有待出爐

廣西55歲男子安富生（化名）因咳嗽入院治療，卻在2天內出現躁狂、情緒失控等症狀，最終因搶救無效離世。

12月16日，廣西貴港市港南區衛生健康局發布情況通報，已於12月15日為死者進行死因鑑定，事件有待進一步調查。



廣西貴港市港南區衛生健康局發布情況通報，12月10日下午3時左右，55歲男子安某某到貴港市第二人民醫院就診，12月12日0時左右在醫院不幸離世。

事發後，港南區衛生健康局立即成立工作組，依法依規組織開展調查。經醫院和患者家屬雙方同意，已於12月15日進行死因鑑定，結果待出。目前，該事件正在進一步調查中，相關情況將適時向社會公布。

安富生生前照片。（封面新聞）

咳嗽半月入院，服藥後卻情緒激動？

《封面新聞》報道，安富生因咳嗽了半個月，一直服藥但始終未有好轉，12月10日在妻子陪同下到貴港市第二人民醫院就醫，醫生初步判斷為「社區獲得性肺炎（非重症），並安排他住院。

12月11日上午，女兒安女士接到母親來電稱「父親情況有點不對勁，有點嚴重」。她趕到醫院了解，醫生稱父親有輕微的肺部發炎，體內的一些鈉元素、鉀元素缺失。惟當天傍晚6時半服藥後，父親的情緒異常激動，「在醫院裏跑來跑去，大喊『不要給我吃安眠藥，這個藥有毒』」。

安女士向醫生反饋，但安富生未得到有效處置。她又稱，在整個用藥過程中，醫護人員從未向她或母親詳細說明藥物的具體用途、注意事項及風險。

她表示，父親生前的身體、精神狀況良好，從來沒有精神疾病的問題，也沒有做過大手術，心臟也沒有問題。父親平時會喝酒，但不會酗酒，從沒有出現失控的情況。

12月11日，安富生在醫院接受治療，家屬稱安富生當時狀態相對比較穩定。（封面新聞）

醫院給安富生開具的用藥醫囑。（封面新聞）

6小時內從躁狂到搶救無效，家屬提出兩大訴求

由於安富生情緒失控且影響他人，院方建議家屬帶其出院，又將他單獨安置在房間內。當晚，醫院聯繫貴港市精神衛生中心，並報警處理，「警察來了後，就不讓家屬靠近了，怕刺激到他」。

當晚10時許，當家屬再次被允許接近安富生時，只見到醫護人員正為他搶救，惟他仍於12月12日凌晨因搶救無效被宣告臨床死亡。

據醫院《病程記錄》，安富生於12月11日傍晚6時31分出現「情緒亢奮，煩躁不安」，並自行拔出留置針，口服地西泮後情緒仍然亢奮，並與其他病床家屬發生爭執，隨後院方報警。

《病程記錄》顯示，12月11日10時20分，患者仍處於亢奮、躁狂狀態，在與患者家屬溝通病情後，建議轉上一級醫院進一步診治；11時20分，患者病情危急，呼吸、心跳驟停，並隨即進行心肺復甦。12月12日0時17分，患者仍無自主呼吸心跳，病因不明確，繼續進行心肺復甦；0時50分，因搶救無效，安富生被宣布臨床死亡。

醫院出具的病程記錄。（封面新聞）

貴港市第二人民醫院。（ 網上圖片）

家屬多次前往醫院溝通，安女士稱，院方態度冷淡，要他們有疑問就去做法定鑑定，走法律途徑。12月15日，在醫院工作人員見證下，家屬聯繫的司法鑑定機構對安富生進行屍檢。

12月16日，貴港市第二人民醫院的工作人員表示，此事已經由醫院的醫療糾紛部門處理。貴港市衛健委已介入調查，目前尚無結論。

安女士表示，其首要訴求是徹底查明父親的死因，包括父親為何突然精神失常；醫院使用鎮靜藥物的決策和告知是否充分；在患者出現危急狀況時，監護和搶救是否及時得當。同時，她要求貴港市第二人民醫院就其在溝通、救治及事後處理中的問題作說明。如果存在不規範的情況，希望能夠追責與處罰相關責任人。