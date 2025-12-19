上海婦每天躺在100萬現金上睡覺　屋中成箱現金源於家庭鬧劇

內地現金交易式微，但就在這個現金極少使用的時代，上海竟有人在家中隱藏了數百萬元人民幣的現金，相當於每天躺在100萬現金上睡覺，並且這筆錢很多還保持著全新的包裝。直到法院上門進行搜查，這筆藏匿已久的資金才被發現，而背後卻隱藏著一場撕裂親情的家庭鬧劇。



涉事現金。

故事始於2019年，長女鄭阿姨的戶籍登記在母親的老宅上。當年，該老宅被徵收，依法獲得超過280萬元的補償金。本應成全家庭的喜悅，卻引發了不可調和的矛盾，鄭阿姨與家人之間的對立悄然展開。

鄭阿姨總是獨自領取這筆巨款，最終老母親無奈之下將女兒告上法庭。虹口法院經審理後認定該補償金應歸老母親所有，因為鄭阿姨雖持戶口，但從未實際居住在該處，且已在其他地方享受過政府提供的福利。法院最終判決鄭阿姨需返還這筆款項。

就在判決生效不久，鄭阿姨的母親不幸去世，這筆原本應歸還的錢瞬間轉變為遺產，六名兄弟姐妹均有繼承權。然而，鄭阿姨因資金的誘惑而拒絕履行法院的判決，並以各種理由拖延支付。

最初，鄭阿姨的丈夫聲稱這筆錢早已花光，隨後又謊稱已用於投資理財，並銷毀了相關證明。根據鄭阿姨的消費行為，法官懷疑這筆錢仍隱藏在鄭家的某處。

鄭阿姨家中情況。

虹口法院執行部決定行動，帶著搜查令上門查找。經過一番深入搜查，執法幹警意外在床底下找到100萬現金以及多箱現鈔，總計數額達240萬元。掩飾遭揭穿的鄭阿姨隨即狡辯這些現金並非補償款，而是她的積蓄和兒子的工資，並解釋為何保留著全新的包裝是為了避免潮濕。

幹警意外在床底下找到100萬現金以及多箱現鈔，總計數額達240萬元。

掩飾遭揭穿的鄭阿姨隨即狡辯這些現金並非補償款，而是她的積蓄和兒子的工資。

在經過執法幹警的持續說明後，鄭阿姨終於承認這筆藏匿的款項實際上就是補償金，此後的資金一直被她藏匿不露。法院隨即對鄭阿姨的唯一住房進行查封，並因她拒不遵循裁決，對其採取了兩次司法拘留措施。然而，鑑於鄭阿姨照顧父母的情況，法院決定組織一次協調會，試圖在法律框架內解決親情間的矛盾。

法官和鄭阿姨溝通。

在協調會上，鄭阿姨淚流滿面，請求法官向弟弟妹妹們協調，減免部分本金和利息。她還提到她在父母生前的照顧付出及母親墓地的費用都是由她支付的。然而，法官強調，任何隱匿執行財產的行為都是違法的，必須承擔法律後果。

最終，在多次的協商與溝通下，鄭阿姨的兄弟姐妹決定讓步，同意在遲延履行的利息上進行減免，雙方最終達成和解協議，案件順利執行完畢。