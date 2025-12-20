南京導航失靈致多項交通服務異常　網民：人在家中坐，顯示在湖內

12月17日下午，江蘇省南京市多個區域的導航軟體出現大規模定位異常，高德地圖、百度地圖以及蘋果自帶地圖等主流應用均受影響，導致市民出行、即時配送及網約車服務受到嚴重干擾。直至當日夜間22時許，導航功能方基本恢復，但事故具體原因仍未明確。



17日下午開始，大量南京市民在社交平台反映導航異常。有網民稱「導航崩潰了，一會兒顯示在秦淮，一會兒顯示在鼓樓」，位置資訊極不穩定。

另有用戶描述，「人在河西，導航給我送去湯山了，明明快到了，結果突然顯示還有40km」。甚至有人表示，自己位於江心洲的家中，導航卻顯示其位置在玄武湖內。

小紅書多位網民集中反映導航位置顯示出現問題（小紅書截圖）

網民評論（小紅書截圖）

此次故障對高度依賴導航系統的行業造成了直接衝擊。多位外賣騎手反映，導航失效後只能依靠記憶和路牌尋找地址，部分訂單因此出現嚴重延誤。網約車和計程車司機也遭遇困境，由於定位不准，無法正常接單、計費，或與乘客匯合。

有網民反映車機導航也出現位置偏移現象。（小紅書截圖）

事件發生後，相關服務平台迅速給出應急方案。美團等外賣平台表示，若騎手因導航問題導致訂單超時，可通過申訴管道解決。網約車平台也建議，因定位異常產生的訂單問題可進行申訴。

針對技術原因，高德地圖客服回應內媒稱，初步判斷是「部分區域存在信號干擾源」，導致包括高德在內的多個互聯網定位應用均受到干擾，並稱已向相關部門積極回饋。百度地圖客服則表示，已記錄情況並轉交技術人員處理。

截至發稿，尚未有官方部門對此次大範圍的信號干擾源作出具體說明。