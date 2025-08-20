大理旅拍店附近現信號屏蔽器　30米半徑連不上網　警方介入調查

周二（19日），一名網友在雲南大理龍龕碼頭海灘邊的移動電源租賃櫃上發現一處於開機狀態的信號屏蔽器，導致30米半徑連不上網，隨即報警。事件引發關注，轄區派出所證實已介入調查。



周三（20日），內媒聯繫到影片發布者，其表示屏蔽器由龍龕碼頭一家旅拍店放置。該網友指出，龍龕碼頭附近近期網絡信號不佳，影響商家、遊客及攝影師。他在海灘邊移動電源租賃櫃上發現一黑色屏蔽器。他指當時風扇在轉，處於工作狀態，整個海灘信號受影響，覆蓋範圍至少30米，連霸王茶姬門口都波及。

涉事屏蔽器。（華商報大風新聞 ）

該網友認為，旅拍店此舉針對攝影師，「我們用平板修圖需連WiFi，屏蔽器讓WiFi和藍牙傳輸都受阻，嚴重影響工作」。他又拍到店員在報警後取走屏蔽器，稱店員不知情，是店老板指使安裝。

放在海灘邊租移動電源租賃櫃。（華商報大風新聞 ）

一位遊客憶述，自己住附近民宿，怪不得最近常斷網。另一遊客表示，攝影師因信號問題修圖延遲，影響體驗。還有網友稱其無人機因信號干擾墜毀。一位景區商家表示未受影響，稱前一天看到民警調查，WiFi正常使用。當地一民宿老板則說，其房間使用獨立WiFi，未受波及。多數商家表示，目前網絡及通話正常，但聽聞此事並關注報警進展。

事件令30米半徑連不上網。（華商報大風新聞 ）

周三上午，內媒聯繫大理市公安局古城派出所，值班民警確認龍龕碼頭屬其轄區，昨日已接獲報警，辦案民警正在處理。民警表示，事發地有監控可追查使用人，並稱私人未經報備使用屏蔽器屬違法行為，過去曾有類似案例。

雲南省通信管理局工作人員回應指，高考或特殊會議可使用屏蔽器，但需報批。若為商家個人行為，應由公安機關處理，通信管理局主要負責行業管理和服務監管。