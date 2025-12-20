只因兩顆釘子？貴州男攜妻兒返鄉創業　疑因裝修矛盾遭惡房東殺害

近日貴州一男子攜妻帶兒回鄉創業，卻在租完店鋪計劃開啓新生活後，慘遭惡人房東持刀行兇。



最終男子當場身亡，妻子重傷、幼子受傷，一家三口的美好生活就這樣倒在血泊中。事後，當地派出所確認上述事件，嫌疑人已被控制，案件正在偵辦中。



綜合內媒報道，12月初，這名男子剛從浙江義烏回到貴州，打算在家鄉展開創業之路，很快他選中當地一間商鋪，與房東簽訂為期三年的租賃合同，並一次性繳清租金。

12月17日，男子帶著妻子和未滿兩歲的兒子來到店鋪，想跟進裝修進度。此時，房東突然持刀闖入襲擊他們。為了保護妻兒，男子擋在前面，當場遇害，而妻子和幼子也被房東砍傷。據稱，男子妻子身中多刀重傷送醫，幼子亦頭部受傷，當時店鋪的地面染滿鮮血。

消息傳開後，當地不少居民都感到震驚。有知情人士披露，這名房東房東長期獨居在店鋪樓上，此前就曾因頻繁挑剔租客毛病、態度惡劣而逼走過多位租戶，這宗悲劇的導火索是裝修的釘子問題，男子想按照自己的想法施工，房東卻不認可，雙方因此產生矛盾。只是沒想到房東這麽偏激，直接取人性命。

事發後，有人迅速報警，警方第一時間趕到現場，將嫌疑人當場控制。受傷的母子被緊急送往醫院救治，目前仍在接受治療。截止發稿，官方仍未公佈最終調查結果。