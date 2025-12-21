假扮外賣員上海外灘直播　網紅遭勸阻後煽動粉絲「起底」保安被拘

近日，一段「網紅穿外賣工裝直播時遭驅趕，放話1.9萬粉絲起底保安」的影片在網絡熱傳。該男子身穿「淘寶閃購」工作服在上海外灘步道直播時，因影響遊客遭保安勸阻，然而其不僅拒絕配合，更在直播間公開煽動近兩萬名觀眾「人肉（起底）」搜索保安，引發熱議。隨後，上海警方通報，該男子袁某並非平台騎手，其行為已構成擾亂公共秩序，目前已被依法行政拘留，其相關社交帳號亦已被封禁。



影片顯示，12月14日，一名身穿「淘寶閃購」工裝的男子在上海外灘江邊步道進行直播時，遭到現場工作人員勸阻。該男子未予配合，反而在直播間向觀眾喊話：「直播間19000位，把這個保安給我『人肉（起底）』出來。」當保安人員表示這是正常管理時，該男子竟出言挑釁：「你來打我呀，打我呀。」隨後到場的警務人員向該男子解釋，該區域為遊客區，不適合進行引發圍觀的直播活動，但該男子辯稱是保安的到來才引起圍觀。

事發後，上海市外灘風景區管理辦公室證實此事，指該男子持續數月在外灘主步道攬客拍照，影響遊客正常遊覽，其後被警方教育勸離。

據悉，該男子是一名擁有約4萬粉絲的自媒體博主，帳號為「幀十八」。事件發酵後，其社交媒體帳號已於12月15日後設置為私密帳號。

12月20日，上海市公安局黃浦分局發布正式通報指出，事件發生於12月11日上午10時30分許，來滬人員袁某（男，32歲）身著網上購得的快遞員工作服，在外灘江堤網絡直播時占用公共區域，影響遊客通行秩序。保安員對其開展勸阻時，袁某拒不配合管理，進行言語挑釁並煽動直播間觀眾「人肉（起底）」保安員，造成惡劣社會影響。目前，袁某已被警方依法處以行政拘留。

警方在通報中提醒，在公共區域開展網絡直播活動要自覺遵守相關規定，不得擾亂正常公共秩序。同時，對在網上煽動他人實施「人肉」等網暴行為的，警方將嚴格依法進行查處。

淘寶閃購工作人員亦於12月21日向內媒證實，該男子並非平台騎手，此事純屬其個人行為。