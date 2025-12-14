上海獨居老人逝世　姪女獲贈樓被其父隱瞞　逾期失效損失百萬房產

內媒《新民晚報》報道，上海一名獨居老人青阿姨去世後，其哥哥鶴阿伯在遺物中發現一份遺囑，寫明將自己名下的涼城路房屋贈給鶴阿伯的女兒小芳。但鶴阿伯稱害怕該遺囑影響兄弟姐妹5人的關係，於是隱瞞了遺囑的存在，1年後小芳才得知遺囑的存在。



法院表示，因小芳對遺贈應有所預見，卻在青阿姨去世一年後才表示接受，遠超《民法典》規定的「知道受遺贈後六十日內」的期限，應視為放棄受遺贈，最終，上海虹口區人民法院判決房屋及其他遺產均按法定繼承分割。



2025年8月22日，上海城市風光航拍。（CFP）

虹口區人民法院民事審判庭三級法官張瑩驊。（上觀新聞）

2022年2月，獨居數年的青阿姨離世，由於沒有生育過子女，父母、老伴都已先於其過世，社區只能聯繫了青阿姨的哥哥鶴阿伯來料理青阿姨的後事。

鶴阿伯在整理青阿姨的遺物時，發現其生前使用的筆記本中居然記錄了一份落款日期為2014年的「遺囑」，其中明確表示，將自己名下的涼城路房屋「贈送給侄女小芳（鶴阿伯之女）」。

青阿姨怎麼會把數百萬的房子遺贈給小芳呢？報道指，青阿姨一共有4個兄弟姐妹，兄弟姐妹5人因父母遺產分割產生分歧，隨後幾乎斷聯。但在老伴去世後，青阿姨又與鶴阿伯家恢復來往，並於2014年前後向鶴阿伯和小芳承諾會將涼城路的房子也留給小芳。

示意圖。（CFP）

鶴阿伯為避糾紛，隱瞞了青阿姨的死訊與 「遺囑」。直至一年後，大哥松大伯偶然得知青阿姨已經故去，兄弟姐妹又一起商議青阿姨遺產的分配事宜，但本就不和睦的5人再次爆發衝突。

無奈，鶴阿伯只能與小芳商議，小芳表示自己有意按照青阿姨的遺願接受涼城路房屋，詢問松大伯等對此有無異議。但松大伯、華阿姨、玉阿姨沒有給予明確回覆，而是在不久之後向上海虹口區人民法院提起訴訟，將鶴阿伯列為唯一被告，要求按照法定繼承分割包括涼城路房屋在內的青阿姨的全部遺產，並分割已經由鶴阿伯領取的喪葬費、撫恤金。小芳隨即以受遺贈人身份要求作為有獨立請求權的第三人參加訴訟，要求按照「遺囑」取得涼城路房屋的全部產權。

示意圖。（CFP）

小芳稱，自己對青阿姨的「遺囑」並不知情，直至2023年9月才從父親鶴阿伯處得知遺贈事宜。鶴阿伯表示載有「遺囑」的筆記本一直由自己保管，小芳確不知情。至於不告知小芳的原因，鶴阿伯堅持稱是不願意小芳捲入其兄弟姐妹的矛盾和糾紛中，希望讓渡身外之物換取家庭安寧。

法院經審理認為，鶴阿伯作為遺贈保管人，在明知小芳可獲巨大利益的情況下，長期隱瞞且未告知，不合常理。結合青阿姨生前曾與小芳談及贈送涼城路房屋等細節，可推定小芳對遺贈應有所預見，卻在青阿姨去世一年後才表示接受，遠超《民法典》規定的「知道受遺贈後六十日內」的期限，應視為放棄受遺贈。

最終，法院判決涼城路房屋及其他遺產均按法定繼承分割，小芳的訴訟請求被駁回。