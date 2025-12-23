內地潮流興食網紅「玫瑰鹽」　專家揭重金屬含量遠超食鹽

據央視報道，近年來，粉紅色的進口「玫瑰鹽」在網絡上迅速走紅，成為不少消費者眼中的「高端食鹽」。不少網購平台商家宣稱，其售賣的玫瑰鹽「天然零添加」「高營養價值」等。但近日有測評機構發佈的關於「玫瑰鹽」的測評指出，「玫瑰鹽」按照工業鹽的標準進口，不符合食用鹽的標準 。



電商平台售賣進口「玫瑰鹽」，價格高於普通食鹽。（淘寶）

公開資料顯示，「玫瑰鹽」又稱「喜馬拉雅岩鹽」，是一種天然岩鹽，主要產自巴基斯坦的喜馬拉雅山脈鹽礦。央視記者在國內多個主流網購平台搜索發現，有大量商家在售賣進口「玫瑰鹽」，且價格高於普通食鹽，有商家網絡銷售記錄顯示已售賣5萬+。

然而，近日有測評機構發佈影片，稱評測的5款「玫瑰鹽」，檢測出鉛、砷、鉻等重金屬，並指出「玫瑰鹽」不符合內地食用鹽安全標準。

「重金屬含量遠遠超過普通食鹽」

該測評機構技術人員懷英對記者表示：「第一，測裡面氯化鈉的含量，就是食鹽的主成分，我們發現都沒有達到國家食鹽的強制標準。第二，我們測裡面的重金屬，和普通食鹽的對比，我們發現『玫瑰鹽』裡面的重金屬含量遠遠超過普通食鹽，有一定的風險。第三，我們把『玫瑰鹽』和普通食鹽做了一個溶解實驗，發現『玫瑰鹽』有大量的不溶物，而普通食鹽都是清澈透亮的。我們這次雖然沒有發現超標的，但是我們發現它的鉛、鉻、砷含量是遠遠超過普通食鹽的。」

對此，北京工商大學食品與健康學院副教授侯殿志表示，根據內地相關標準，食用鹽需滿足「色白、味鹹、無異味」，白度≥45度這幾個條件，但是「玫瑰鹽」因天然粉色，單就「色度」一項就不符合內地食用鹽的國家標準。

「玫瑰鹽」呈現獨特的粉紅色。（央視新聞截圖）

關於「玫瑰鹽」為何呈現獨特的粉紅色，專家介紹，約2.8億年前，喜馬拉雅山脈地區曾經是一片海洋，後經過地殼變動，海面上聳立起喜馬拉雅山。曾經殘留的海水則深藏在地下約600米，經過長時間的擠壓與高溫，地底的礦物與海鹽結合形成鹽的化石，便是喜馬拉雅岩鹽。

喜馬拉雅岩鹽是一種特殊的海鹽，鹽脈中的雜質使岩鹽呈現粉紅色或甜菜紅色，產區集中在巴基斯坦東部鹽嶺地區。我國九成以上的喜馬拉雅岩鹽進口產地是巴基斯坦。這種鹽只能作為工業用、鹽浴產品、工藝品或者畜牧用。

這些不符合國家食用鹽安全標準的「玫瑰鹽」，主要通過跨境電商的管道流入內地消費市場。實際上，海關對此也有明確的進口監管要求。