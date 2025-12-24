上海Pizza Hut牛排口感怪　被爆為｢合成肉｣　食物過敏者隨時出事

近日，上海有消費者向內媒《看看新聞》反映，在當地的連鎖餐廳必勝客（Pizza Hut ）吃到的牛排，實物與菜單上差距巨大，且口感有些奇怪，疑似誤導消費者。市場監管部門於12月19日到兩家必勝客門店進行上門調查，確認菜單上的五款牛排均為「調理牛排」。



市場監管局到必勝客門店開展調查。（看看新聞）

此前，內媒記者以消費者身份用餐暗訪時，針對牛肉口感的質疑，兩家不同的門店給出了不一樣的答案。一家店員明確告知：「配料表裡除了牛肉沒東西，就是牛肉……寫的就是西冷牛排。」

另一家店的員工則坦言：「是合成的，就是牛肉打碎之後跟其他的料合成。」

必勝客所使用的牛排原材料。（看看新聞）

必勝客內地總部工作人員其後解釋稱：「我們的產品屬於整切調理牛排，是整塊牛肉切片後調理加工的。」 負責人在菜單圖片的最下行，找到了對牛排原料的說明。

報道指出，市場監管部門19日對涉事兩家門店展開檢查。執法人員確認，菜單上的五款牛排均為調理牛排，配料表中除牛肉外，還有大豆蛋白等原料及十多種食品添加劑。

報道指，按照相關標準的加工工藝分類，市場上銷售的牛排，可以分為兩類——原切和調理。

原切牛排指的是以鮮凍分割牛肉為單一原料，經過物理切割後直接包裝的生鮮肉製品，不添加任何輔料或添加劑；調理牛排則是指加入其他配料、添加劑和調味品的牛排，經過醃製、滾揉、成型等工藝加工，屬於菜肴製品。

原切牛排和調理牛排的區別。（看看新聞）

調理牛排的添加劑和輔料中，可能含有致敏原成分，如果混淆為原切牛排售賣的話，有可能引發安全事故。在必勝客餐廳裡，配料表和致敏原信息在紙質和電子功能表上都無處可尋，只有菜單底下的小字裡，能用放大鏡找到這樣一句話：「在國內用現代食品工藝進行切割並精心調理」。在不少消費者看來，這就是有意在誤導。

新聞播出之後，網民紛紛留言，其中一種聲音是這樣說的：我們不是不可以吃調理牛排，但一定是在明確知曉的情況，價格也應該相匹配。商家通過各種手法的刻意模糊資訊，誤導消費者，本質就是對消費者知情權和選擇權的侵害。