內地麥當勞加價 包括巨無霸麥樂雞等多款食品 網哀嚎：快吃不起
撰文：聯合新聞網
據深圳新聞網報導，12月15日，有網友在社交平台發文稱：「麥當勞加價了，餐品的價格均有所上調，漲幅在0.5-1元（人民幣，下同），包括多款漢堡、小食及套餐」。消息傳出引發內地網友一片哀嚎，有網友說：「天塌了！」、「我的工資沒漲，快吃不起了。」
報導稱，麥當勞巨無霸漢堡、雙層深海鱈魚堡、魚柳包、麥樂雞、大塊雞排的價格都調漲1元；在小食方面，中份薯條、粟米杯、麥旋風等上漲0.5元。
麥當勞加價激起內地網民強烈反應：
值得注意的是，被內地網友調侃為「窮鬼套餐」的「1+1隨心配」（1+1星級點）套餐價格這次並未調整，仍為13.9元起，但其中搭配不同的單品，出現了1元漲幅的組合方式。
對此，麥當勞方面表示，2025年12月15日起，部分餐品的價格增加0.5到1元。麥當勞加價的消息很快就成為內地網友熱議的話題，在微博上，網友紛紛留言稱：
「快樂沒了」
「1+1（隨心配）別漲就行」
還有網友表示：
「都已經縮成迷你堡了，還要加價」
「1+1之前11.9」
「還是那句話，啥都漲，就是工資沒漲」
「只要方便麵不漲，還能湊活」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】