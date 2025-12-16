內地麥當勞加價　包括巨無霸麥樂雞等多款食品　網哀嚎：快吃不起

據深圳新聞網報導，12月15日，有網友在社交平台發文稱：「麥當勞加價了，餐品的價格均有所上調，漲幅在0.5-1元（人民幣，下同），包括多款漢堡、小食及套餐」。消息傳出引發內地網友一片哀嚎，有網友說：「天塌了！」、「我的工資沒漲，快吃不起了。」



報導稱，麥當勞巨無霸漢堡、雙層深海鱈魚堡、魚柳包、麥樂雞、大塊雞排的價格都調漲1元；在小食方面，中份薯條、粟米杯、麥旋風等上漲0.5元。

麥當勞多項餐點價格今天起上調人民幣0.5元到1元的消息，很快就成為內地網友熱議話題。（微博圖片）

麥當勞加價激起內地網民強烈反應：

+ 4

值得注意的是，被內地網友調侃為「窮鬼套餐」的「1+1隨心配」（1+1星級點）套餐價格這次並未調整，仍為13.9元起，但其中搭配不同的單品，出現了1元漲幅的組合方式。

對此，麥當勞方面表示，2025年12月15日起，部分餐品的價格增加0.5到1元。麥當勞加價的消息很快就成為內地網友熱議的話題，在微博上，網友紛紛留言稱：

「快樂沒了」

「1+1（隨心配）別漲就行」



還有網友表示：

「都已經縮成迷你堡了，還要加價」

「1+1之前11.9」

「還是那句話，啥都漲，就是工資沒漲」

「只要方便麵不漲，還能湊活」



延伸閱讀：內媒揭飲食業暗黑內幕！堂食與外賣食材、份量、製法竟完全不同

+ 42

延伸閱讀：

中國勞動力變少還變老 平均年齡逼近40歲

醫保局催生：力爭明年生娃不花錢 網：重點不在生在養

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】