天文台料冬至和暖　延伸預報見聖誕期間清涼　雙子座流星雨今高峰

【雙子座流星雨／天文台／冬至天氣／聖誕天氣／太空館】天文台指乾燥的東北季候風會在未來一兩日為華南沿岸帶來稍涼的天氣，預測明早（15日）清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低幾度；其後氣溫回升，料下周日（21日）冬至和暖，市區氣溫介乎20至25度。不過天文台延伸預報顯示，下周初氣溫回落，12月25日聖誕節及26日「聖誕節後一個周日」較為清涼。



今日為全年三大流星雨之一的「雙子座流星雨」高峰期，料天頂每小時出現率可達150粒。雖然剛好下弦月，月光影響甚低，但晚上大致多雲，能否看到要等「撥開雲霧見青天」。



2024年12月15日，雙子座流星雨期間上海崇明監測到的火流星。（上海流星監測網）

太空館全天影像

聖誕節尚有10日便到來。不少市民及遊客趁12月14日星期日，到旅發局中環的「冬日小鎮．中環」打卡。（洪芷菁攝）

打鼓嶺今早低見13.3度、大帽山降至6.1度

一道冷鋒昨日（13日）橫過華南沿岸，本港氣溫驟降。天文台總部今日早上錄得15.6度，比昨日日間低7度；新界多區跌至不足14度，其中打鼓嶺、大美督低見13.3度，大帽山降至6.1度、大老山錄得9.2度、昂坪最低9.2度。

天文台12月14日上半日錄得的全港各區最低氣溫，天文台總部早上錄得15.6度。（天文台圖片）

明天的天氣：早上清涼 市區氣溫介乎16至20度

天文台預測乾燥的東北季候風會在未來一兩日為華南沿岸帶來稍涼的天；隨着季候風在本週中期稍為緩和，該區氣溫回升，但內陸地區日夜溫差較大；預料一道廣闊雲帶會在接近周末為華南帶來幾陣雨；隨着該雲帶轉薄，周末期間至下周初該區天色較為明朗。

天文台料明日大致多雲及乾燥，早上清涼，日間部分時間有陽光；吹東北風4級，漸轉東風4至5級，市區氣溫介乎16至20度。

天文台12月14日下午4時半更新九天天氣預報，料氣溫將逐漸回升，12月21日冬至市區氣溫介乎20至25度。（天文台圖片）

周五初時高地風力達6級 有幾陣雨

本周主要吹東至東北風3至5級，周初大致天晴，日間乾燥及溫暖；到周五（19日）風力增強，吹東至東北風4至5級，初時高地達6級，大致多雲，有幾陣雨，日間部分時間天色明朗。

氣溫方面，本周內逐步回升，預測到周六（20日）市區全日重上2字頭，介乎20至24度，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

天文台12月14日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎16至25度。（天文台圖片）

冬至的天氣：日間溫暖 氣溫介乎20至25度

下星期日（21日）為冬至，天文台預測部分時間有陽光，日間溫暖，市區氣溫介乎20至25度，吹北至東北風4級。其後兩日天氣相若，氣溫稍降，介乎18至22度。

天文台12月14日的延伸預報顯示，12月25日及26日聖誕節及翌日最低氣溫明顯偏低。（天文台圖片）

天文台明日將在九天天氣預報中公布下周三（24日）平安夜天氣預測，延伸預報顯示，下周初氣溫將開始下跌，聖誕節期間氣溫降至比近日為低的可能性較大。

聖誕節尚有10日便到來。不少市民及遊客趁12月14日星期日，到旅發局中環的「冬日小鎮．中環」打卡。（洪芷菁攝）

