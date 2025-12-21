冬至｜移澳港人花$2000買餸做節　稱宏福苑火災啟發珍惜相聚機會

今（21日）是冬至，俗語謂「冬大過年」，有市民在中午來到九龍城街市買餸，準備與家人做節。有已移民澳洲的港人花費2千多元選購食菜，打算今晚與10多位家人吃火鍋，笑言「每年先（有一次）聚到一齊」。上月底大埔宏福苑發生五級火，逾百人死亡，無數人失去摯愛，他說事件讓他更珍惜與家人相處的機會。亦有市民感嘆「今日唔知聽日事」，指「有屋企人就同屋企人聚多啲 ，享受生活，享受當下」。



今午約12時，九龍城街市不算太多。（董素琛攝）

有店舖出現人龍。（董素琛攝）

今午約12時，九龍城街市的人流不算太多，有店舖出現人龍，但目測整體人流與平日無異。

移澳港人秦先生，花費2千多元購買海鮮、肉及菜等食物做節。（董素琛攝）

已移民澳洲的港人秦先生，特意回港見家人一起過冬至，打算在港逗留約一個月。居於尖沙咀的他，與太太在來到九龍城街市，花費2千多元購買海鮮、肉及菜等食物，打算今晚與10多位家人一同「打邊爐」，笑言「𠵱度（九龍城街市）先買到想食嘅嘢…… 每年先（有一次）聚到一齊」。

大埔宏福苑早前發生五級火，無數人痛失摯親。秦先生說，事件讓他更珍惜與家人相處的機會，「多啲珍惜一齊嘅時間」。

黃先生花費過千元購買海鮮及菜，打算今晚與老婆二人打邊爐過節。（董素琛攝）

市民受宏福苑大火啟發 珍惜與家人一起時光

居於九龍站的黃先生，花費過千元購買蠔、蟹等海鮮及菜，打算今晚與老婆二人打邊爐過節，「唔係成日辦節咪買多啲囉」。他笑言蟹的價錢較平日貴，但指今年花費與往年差不多。宏福苑五級火奪去無數人的家人及朋友，令他更珍惜與家人在一起的時光。

做節就唔計咁多...... 我哋咁嘅年紀仲有幾多年呀？有得享受就享受……為今日唔知聽日事，有屋企人就同屋企人聚多啲 ，享受生活，享受當下。 黃先生

黎先生說，過時過節必定會與家人吃飯，認為「屋企人最緊要」。（董素琛攝）

另一位區外客，居於葵涌的黎先生，花費約700元購買海鮮及牛肉等食物，打算晚上與5位家人吃火鍋。他說，過時過節必定會與家人吃飯，認為「屋企人最緊要」。

全記鮮魚店員林小姐預料，今個冬至的生意額較去年差兩成。（董素琛攝）

魚檔料生意跌兩成：今個冬至真係靜咗好多

至於商戶生意如何？全記鮮魚店員林小姐說「今個冬至真係靜咗好多」，指現時是學校假期，家長或帶他們出外旅行，部分人北上消費，同時港人的消費力亦較以往差，導致營業額不理想。她預料，今年冬至的營業額會較去年差兩成，認為跌幅屬預期之內，「因為你今年逢星期五六日都好靜，啲人上大陸呀嘛，因為上面大陸消費好平」。被問及會否減價吸引顧客，她說「我哋以經係減咗價好耐，我哋就算係過時過節都冇加價」。