窮遊玩法？內地興起超平｢迴旋鏢｣機票：廣州飛珠海中轉3日遊大連

年末出行，一種名為「迴旋鏢」的機票玩法在內地社交平台上爆紅：只需幾百元（人民幣，下同），就能在抵達最終目的地前，免費「拐個彎」深度遊玩另一座城市。比直飛還省一半錢，這種高性價比的「曲線」式旅行，正成為年輕人探索世界的新潮流。



網民挖掘「迴旋鏢」機票新玩法。（視覺中國）

據內媒《極目新聞》報道，12月初，內地不少網民曬出購買「迴旋鏢」機票低成本遊玩一座城的攻略，充分利用中轉的時間遊玩，特別是武漢、重慶等城市還為這類中轉遊客免費提供住宿，引起了熱烈討論。

什麼是「迴旋鏢」機票？

「迴旋鏢」機票通常指購買一張「A-B-C」的中轉聯程機票，其中A地（出發地）和C地（目的地）地理位置相近，而中間經停的B城市，才是旅客真正的旅遊目的地。旅客利用兩段航班之間長達數十小時的銜接時間，在中轉城市完成一次緊湊的「順路遊」。

「迴旋鏢」機票的解釋圖。（飛豬）

多家航空公司及旅遊平台推出中轉聯程產品，以「繞行中轉+短時停留」的模式，讓低成本跨城旅遊成為可能。例如，天津—成都—北京45小時行程600元、天津—大連—唐山68小時行程520元等熱門線路，憑藉超高性價比迅速受到年輕人青睞，成為特種兵旅遊的新選擇。

天津—大連—唐山68小時行程520元成為年輕人首選的熱門線路。（今晚報）

飛豬平台一名工作人員表示，「迴旋鏢機票」大部分是平台自行組合不同航司的機票，也有部分是航司自身的聯程產品。既能使消費者享受優惠，又能提高航班的上座率，是雙贏的策略。

「迴旋鏢」機票價格能省一半錢

多位網民在社交平台曬出了自己的旅遊計劃，紛紛表示，「迴旋鏢」機票能夠省一半的錢。24歲的上班族李雯（化名）只有周末才有空出遊，她計劃從天津飛成都再飛北京，中間停留近40個小時。她算了一筆賬，單獨購買「天津—成都—北京」的三段交通，至少需要1200元，而「迴旋鏢」機票只要600元。

購買「天津—成都—北京」至少需要1200元，「迴旋鏢」機票只要600元。（極目新聞）

廣州飛珠海中轉3日遊大連：便宜478元

香港01記者查詢一個旅遊出行服務平台後發現，如果12月22日從廣州出發，經大連中轉玩3天後再飛回珠海，機票價格比廣州出發往返便宜478元。12月23日從廣州出發，經青海西寧中轉玩3天後再飛回深圳，也會便宜824元。

選擇「迴旋鏢」機票，能省一半的錢。（飛豬）

購買「迴旋鏢機票」還能享受各種優惠

此外，旅客在不少城市機場中轉時，還能享受各種優惠。武漢市天河國際機場表示，購買「迴旋鏢機票」的旅客，可享受一晚免費住宿。重慶江北國際機場則表示，若白天中轉時間較長，旅客可乘坐固定時段的免費班車前往開放式景區遊玩。