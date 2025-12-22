中國女子歐洲郵輪旅行失聯　未辦離船手續　無法確認是否墮海

中國籍女乘客董秦在歐洲乘坐愛達月光號（AIDAluna）郵輪參加地中海航線旅行期間失聯。郵輪公司稱，董秦從未辦理過正式下船手續。中國駐德國大使館工作人員證實事件，並表示正跟進處理。



《新京報》報道，董秦朋友母女士介紹，董秦近期在德國居住，12月12日晚上7時48分最後一次和朋友聯繫。她又稱，12月8日曾與董秦見面，對方狀態良好，沒有異樣。12月16日，中國駐德國大使館得悉董秦失聯後，德國警方曾查看董秦的住處，但屋內一切正常。

董秦乘坐郵輪參加地中海航線旅行期間失聯。（影片截圖）

董秦母親表示，女兒性格內向，不太愛說話，她正計劃辦理簽證，前往當地尋人，「我的心情肯定是萬分焦急，我們這邊是兩眼一抹黑，那麼遠，想盡快找到她」。

郵輪公司稱，愛達月光號郵輪12月10日從西班牙馬略卡（Mallorca）出發，12日在法國馬賽（Marseille）靠港，15日返回馬略卡後，郵輪公司報警。

愛達月光號（AIDAluna）。（seascanner.com）

《瀟湘晨報》報道，郵輪公司證實，董秦於12月10日午前在馬略卡登船，此後從未辦理過正式下船手續。郵輪於12月12日上午8時許抵達馬賽，船上記錄顯示，董秦未在馬賽正式下船，但朋友在當晚8時（郵輪駛離馬賽兩小時後）仍向她發送過短訊。

由此推斷，董秦並非被遺落在法國，很有可能於當晚在郵輪上失蹤。有記錄顯示，她在船上期間僅消費過一杯橙汁（非酒精飲料）。目前尚無法確認她是否墮海，但未有緊急警報或搜救行動的報告。