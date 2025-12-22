甘肅六旬婦做痔瘡手術後去世　術後不適未獲重視　衛健委介入調查

近日，甘肅天水的石先生反映其61歲母親王建慧在天水市中醫醫院接受痔瘡手術後，於12月11日搶救無效去世。家屬多次向醫生反映患者術後出現不適症狀，需要進一步檢查，但得到的回覆卻是「正常術後反應，可能是心理作用」，因此對診療過程提出質疑。目前，天水市衛健委就此事已介入調查。



《極目新聞》報道，石先生敘述，母親12月1日在天水市中醫醫院肛腸科就診，12月2日因痔瘡問題在該醫院接受手術，術後初期無異常，一直住院觀察，「本來是覺得痔瘡手術是風險比較低的小手術，而且20年前我媽也在這家醫院做過同樣的手術，當時覺得還可以，再加上離家近，就選擇了這裏」。

王建慧生前和孫子孫女合影。（極目新聞）

涉事醫院（網絡圖片）

石先生稱，12月10日起，母親出現臀部及雙腿劇痛的症狀，家屬多次向醫生反映，獲回覆是「正常術後反應」「可能是心理作用」。

12月11日，母親疼痛加劇無法下床，經X光檢查未見骨骼問題。在止痛針無效後，家屬要求進一步檢查，但主治醫生表示「沒辦法了」，未安排其他檢查。隨後患者病情急劇惡化，出現口齒不清，呼吸困難等症狀。當晚7時，患者經搶救無效離世。

院方的多學科討論記錄顯示，初步考慮死因為肺栓塞可能，但不排除心梗所致惡性心律失常。

家屬提供的病程記錄(極目新聞）

石先生表示，母親突然離世給家庭帶來沉重打擊，並在社交平台發文質疑為何痔瘡手術竟成為奪命手術，迫切希望查明原因。目前，家屬已向天水市衛健委反映情況並申請屍檢，結果約一個月後出爐。

患者家屬在社交平台發文控訴醫院在診療過程中出現的嚴重過錯（小紅書截圖）

天水市衛健委辦公室工作人員稱，已知悉家屬網上發文的相關輿情，此事由該委宣傳科、醫政科在處理。連日來，有內媒記者多次撥打宣傳科和醫政科電話，但均無人接聽。