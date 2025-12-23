新規嚴管網絡淫穢資訊傳播惹議　專家解讀：夫妻私密互動不追究

2026年1月1日起，新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》將正式施行，其中第八十條對傳播淫穢資訊的處罰規定作出明確細化，對傳播淫穢資訊加大了處罰力度，其中傳播淫穢資訊或影片屬於違法，最高拘留15天罰款5000元（人民幣，下同）。



值得注意的是，「淫穢」不等於「不雅」。有法律人士指出，夫妻情侶之間私聊情趣互動所發送相關資訊一般不認定為違法。《治安管理處罰法》的初衷是為維護社會治安秩序，而非侵入私域。



新規刪除傳播場景限制 涉未成年人案件「加碼」懲處

新規修正了公眾存在的「私下傳播淫穢資訊僅屬道德問題」的認知。新《治安管理處罰法》第八十條明確將「利用資訊網絡、電話以及其他通訊工具傳播淫穢資訊」納入治安處罰範疇，無論傳播場景是公開微信群還是私人私聊，只要證據確鑿，均可處以10日以上15日以下拘留，可併處5000元以下罰款；情節較輕的，也將面臨5日以下拘留或1000元以上3000元以下罰款。

《治安管理處罰法》相關新舊法條對比。（澎湃新聞）

《極目新聞》報道，陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善指出，新法修訂後明確私聊非「法外之地」，終結「私下發淫穢資訊不違法」的認知誤區，覆蓋公開與私密全場景傳播行為。

也就是說，使用微信、QQ等社交工具私聊發送淫穢資訊明確是違法行為，而群組管理員不力或未履行管理職責，放任群內成員傳播淫穢資訊也難逃責任。

12月3日，廣州鐵路警方破獲了一宗特大傳播淫穢物品牟利案，警方繳獲100TB淫穢影片圖片（南方都市報）

此外，新治安管理處罰法第八十條特別規定，淫穢物品或資訊中涉及未成年人的，從重處罰。這一規定與未成年人保護法的「最有利於未成年人」原則相呼應，形成對未成年人的特殊法律保護。

夫妻情侶私聊是否違法？ 法律人士解讀：若無擴散風險，一般不追究

對於夫妻情侶之間私聊情趣互動，發送相關資訊是否會被認為違法。北京澤亨律師事務所財產辯護研究中心主任胡磊律師胡磊表示，新修訂第80條旨在加強網路淫穢資訊治理，重點打擊公開傳播、群聊分享及涉未成年人行為，夫妻或情侶間正常親密互動不屬於打擊重點，公眾無需過度擔憂。

「晉江文學城」因涉嫌傳播網絡淫穢色情出版物等問題，本月中旬被要求整改。（視覺中國）

此外，律師趙良善解釋，新法及配套解釋尚未對夫妻、情侶間私密情趣互動作出專門免責條款。在司法實踐中，通常以社會危害性為核心判斷標準。夫妻情侶間基於私密、自願、無擴散風險的性相關資訊、影片，因無社會危害性，一般不認定為違法；若內容屬於淫穢物品且存在轉發擴散、脅迫發送等情形，則可能被追責。

趙良善表示，截至2025年12月，全國人大常委會、公安部尚未出台針對夫妻、情侶間私密發送的專門細則，實踐中多結合過罰相當原則與比例原則綜合裁量。