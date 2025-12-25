UNIQLO多間內地分店員工涉偷拍可疑顧客　網民：被當小偷感覺不適

據內媒《九派新聞》報道，近日內地UNIQLO（優衣庫）部分門店被指「偷拍」消費者來防盜。部分消費者在社交媒體上發帖稱：「被當作小偷感覺不適」，相關話題引發討論。



優衣庫門店。（網絡圖片）

一位廣州消費者陳先生說，當他第一次進入UNIQLO廣州的VT101店、中華廣場店、蘿崗萬達店和天匯廣場店的時候，都遇到了被各個門店員工「一眼認出」的情況，保安人士也表現出「很警覺」的樣子，總在與他相隔不遠處來回走動。

另一位消費者鞠女士稱，她曾在深圳某店請店員幫忙處理過一條從其他門店購入但忘拆防盜扣的絲巾，再進入廣州一店舖後，就遇上了「走到哪保安跟到哪」的情況。

消費者在社交平台發佈相關帖子。（小紅書）

據了解，UNIQLO內部將「11號」當作對「小偷及可疑人員」的特定稱謂，而在幾百人的群裏上傳這些人的照片，被叫做「發信」。

一位UNIQLO前員工向記者出示的其留存的「疑似小偷的顧客照片」的相冊錄屏顯示，被偷拍者有戴口罩背包路過試衣鏡的中年男子，也有伸手要取模特兒上身衣服的年輕女性，拍攝視角不一，既有從監控截出的顧客正臉圖，也包括用手機降低視角偷拍的背影，還會用紅框標出背包等明顯隨身攜帶的物件。

不過多位UNIQLO前員工稱，是否會採取「偷拍」取決於門店因失竊造成的損失程度，「如果不是很嚴重一般不太會採取這種行為。」

內媒：不能因防盜而侵犯消費者權益

內媒《新京報》發表評論稱，防盜是零售企業面臨的一個現實問題，但也不能因此侵犯消費者權益。電子商品防盜系統、科學合理的公共監控佈局、開放透明的消費環境，都是兼顧防盜效率與消費者隱私保護的可行方法。品牌企業切勿捨本逐末。