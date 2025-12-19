天津醫院多名女護士更衣過程遭偷拍放上網　23歲男同事被捕

12月17日，內地一名博主爆料稱，天津某醫院護士站更衣室被人安裝了迷你鏡頭，用以偷拍護士換衣服，提醒醫護人員要注意保護好自己的私隱。事件引起關注，周五（19日），警方發布警情通報，指23歲男護士多次偷拍，已被抓。



該博主介紹，12月9日，一不雅網站流出多段偷拍影片，畫面中多名女性先後脫下便裝，然後換上寫有某某醫院四個字的護士服，下班後又換回。鏡頭疑似安裝在桌子上，高度與更衣室桌子齊平。

畫面中多名女性先後脫下便裝，然後換上寫有某某醫院四個字的護士服，下班後又換回。（大象新聞）

博主曝光材料。（大皖新聞）

網上流出的多段偷拍影片有原始的，也有經過剪輯的，總時長全部加起來大約有30分鐘。該博主稱，不知道偷拍的具體時間，而從護士服上面的醫院名字分析，全國同名的醫院共有4家，其中一家在黑龍江，但從片中護士說話的口音判斷，他最終確定該醫院位於天津市西青區。

12月11日，他將所發現情況反映給天津警方，引起高度重視。之後，警方指令當地派出所前去核查。

天津市公安局西青分局通報。（微博）

周五，天津市公安局西青分局通報，針對互聯網上出現「天津一醫院女護士被偷拍」的影片，公安機關迅速開展調查。

經深入工作，12月18日晚，公安機關將涉案人員劉某某（男，23歲，該醫院護士）抓獲。劉某某對多次在護士辦公室內實施偷拍行為並上傳網絡的事實供認不諱。目前，案件正在依法辦理。