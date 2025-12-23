江蘇初中生網購日軍家書含「殺千人」罪證　紀念館初步鑑定為真

江蘇有初中生在網上購入5封侵華日軍少尉家書，信中除了記錄生活狀況和軍事行動，更有「殺害千人」等罪證。他已將3封信件捐贈予連雲港市革命紀念館，另外2封與河北的梅花慘案相關，也將捐贈給當地。



《極目新聞》報道，江蘇連雲港新海實驗中學初三學生徐凱睿，最近在網上的二手平台無意發現有人出售侵華日軍信件，他不確定賣家是國內抑或國外，於是他花4、500元人民幣購入。

徐凱睿在網上購入5封侵華日軍少尉家書，信中記錄了生活狀況和軍事行動，更有「殺害千人」等罪證。（極目新聞）

他仔細研究後，發現這些信件是1937年7月一名侵華日軍士兵從華北戰場寄往日本長野縣的家書，是盧溝橋事變20多天後，日軍正從華北平津地區向腹地推進，石家莊戰役處於前期兵力集結與戰線推進階段，寫信士兵隸屬的梅津部隊（梅津美治郎所部）是日軍華北作戰的主力。

信中除了記錄生活狀況，在軍事行動上也提及了梅津中將、桂大佐、山村大佐等日軍指揮層級，以及第一百零九師團、松田部隊的部署，還有平綏線、大王廟等華北戰場關鍵地域的駐防、物資運送、部隊換防等軍事細節，甚至還有「殺害千人」等罪證記錄。

信中還記錄了薪水發放、彈藥配給、衣物、銀筆、童車等私人物資的寄送，還提及與「支那人」（日軍歧視性表述）的接觸、彈丸掩埋、寫真照片寄送等瑣事。

徐凱睿已將其中3封捐贈予連雲港市革命紀念館，另外2封涉及梅花慘案，他已與石家莊梅花慘案紀念館聯繫，準備捐贈。

12月23日，徐凱睿介紹，近日已取得捐贈證書，列明「您捐贈的物品『抗戰時期侵華日軍少尉小松宅郎家信三封』作為資料被收藏，感謝您對革命史料徵集工作的關心與支持」。

徐凱睿將其中3封書信捐贈予連雲港市革命紀念館，已取得捐贈證書。（極目新聞）

連雲港市革命紀念館工作人員介紹，館方已安排專家初步鑑定上述信件真實，已建檔收藏3封入庫，後期會組織進一步研究，並在適當的時機展出。

徐凱睿認為，作為「10後」，了解歷史、銘記歷史是責任，希望這些信件能讓更多的人讀懂戰爭的殘酷，珍惜當下的和平。