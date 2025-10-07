北京市民整理爺爺遺物發現日軍細菌戰罪證　內印炭疽檢測、鼠齒等

綜合內媒報道，北京一位侯姓市民侯岡在爺爺的遺物中發現了一隻牛皮箱，因為上印有「攜帶炭疽診斷用具」「炭疽診斷液」「試驗管」「鼠齒」等字樣，懷疑與731部隊有關。有文物鑑定專家通過侯岡提供的照片，判斷這隻箱子確為侵華日軍生物戰的罪證。



北京市民發現日本侵華生物戰罪證。（北京日報）

北京一位侯姓市民侯岡表示，他在爺爺的遺物中發現了一隻牛皮箱，因為上印有「攜帶炭疽診斷用具」「炭疽診斷液」「試驗管」「鼠齒」等字樣，懷疑與731部隊有關。

據介紹，侯岡的爺爺名叫侯西斌，生於1919年，是一名老紅軍，2016年以97歲高齡離世。1945年，侯西斌隨部隊收復東北，在遼寧瀋陽從日本關東軍手中繳獲了這隻箱子，用來裝理髮工具，為大家義務理髮。

侯岡的爺爺名叫侯西斌是一名老紅軍。（北京日報）

箱用來裝理髮工具。（北京日報）

今年8月下旬，隨着紀念抗戰勝利80周年到來，侯岡的父親突然想起了這隻箱子，特意去閒置許久的老房子裏把它翻找出來。仔細查看時發現，箱子的正面赫然印着「攜帶炭疽診斷用具」。打開後，可見箱蓋內側印着很多文字，顯示「炭疽診斷液」「試驗管」「鼠齒」等字樣；右下角還有一枚殘破的圓形貼紙，還能辨認出「獸醫畜産器械」幾個字，但下面「XX八十八商店」的字樣就模糊不清了。

箱內顯示「炭疽診斷液」「試驗管」「鼠齒」等字樣。（北京日報）

有文物鑑定專家通過侯岡提供的照片，判斷這隻箱子確為侵華日軍生物戰的罪證。（新京報）

目前，已有多家檔案館、紀念館與侯岡取得聯繫。有文物鑑定專家通過侯岡提供的照片，判斷這隻箱子確為侵華日軍生物戰的罪證。專家還給侯岡發來一些資料。

原來，箱子上的紅色月桂花環是日本陸軍獸醫的徽記，該徽記在二戰後期代表了日軍的化學、生物戰特殊部隊，與731部隊屬於合作關係，有交叉領域、技術支援和崗位調動，但都對外偽裝成給水、防疫、檢疫、獸醫部隊或研究單位。獸醫部隊與731部隊同屬日本帝國國家戰略項目，共同構建了日軍生物戰「人+畜+作物」三位一體的體系。而侯岡爺爺繳獲的那隻箱子應屬日軍將校級軍官專屬物品，為私人定製裝備，非制式裝備，大概率為存世孤品。