01連線｜團播高薪背後是情感維護？　業者：被金主要求親摸包養

「團播」即團體直播，多位主播在同一直播間進行才藝表演更具互動性。有團播從業者在接受《香港01》採訪時表示，每天都要和金主發曖昧消息，私下見面會有「親摸」舉止，甚至提出每月3萬人民幣（下同）的包養套餐。



內媒《揚子晚報》也曾報道，湖南一名22歲女生自述做團播3個月，因目睹C位主播與三位金主同時拍拖、18歲女孩與已婚男士曖昧等亂象離職，違約金高達50萬元。《瀟湘晨報》也曾報道，一名26歲女生自述在四川成都從事團播兩個月，需每天和榜一大哥培養感情、自費服裝演出、作息顛倒，但一個月僅賺26元。



內地的「團播」是一種網絡直播形式，通常指多位主播在同一直播間進行才藝表演，與單人的「個播」相比，更具互動性和綜藝感。《香港01》記者查詢招聘平台發現，多家公司承諾只工作6小時，開出過萬薪資。

01連線｜男主播和金主互喊老公老婆 大姐欲花每月3萬「包養」

12月24日晚，小帥（化名）接受了《香港01》的採訪，向記者透露，自己因為高薪選擇了團播行業，簽訂合同後發現所謂高薪竟是「底薪3000＋提成5000」的結構組成，公司稱這樣不用交稅。初次直播，因沒有「榜一大姐」撐腰，他只拿到了底薪。

偶然間，有一位「大姐」喜歡小帥唱的老歌，並喊來了她的朋友們，給小帥刷了上萬的虛擬禮物，從此小帥開始了「維護大姐」之路。在多位「大姐」的支持下，小帥逐漸從團播的邊緣走向中間，禮物和粉絲越來越多，PK賽也經常能贏，收入水漲船高，甚至有幾個月拿到了5萬，實現了買房買車的目標。

多個男孩子在直播間身穿聖誕服飾直播跳舞。（抖音@雲熾-218）

但在高薪的背後，是小帥每天都要和「大姐們」撒嬌賣萌，互喊「老公老婆」。稍有一句不滿意，「大姐」就會好幾天不刷禮物當做懲罰，並多次要求他在直播間做擦邊動作。公司邀請金主來做客時，會有大姐對他「又親又摸」，提出開房等要求。更過分的是，還有「大姐」提出每月花3萬包養他，遭到拒絕後，轉頭給同直播間的同事刷禮物。

維護「大哥」比跳舞重要 離職違約金高達50萬元

小雨（化名）在騰訊熱問發帖，自述大學畢業後進入湖南一家文化傳媒公司，做起了主播。公司在三方協議上寫着：月薪8000元，表現好還會有提成，可月入過萬。實際上，該協議並非勞動合同，而是合作協議，違約金高達50萬元。

多個女孩子在同一直播間直播跳舞。（抖音@陽光687）

只靠跳舞和虛擬禮物，收入其實不高，私下和「大哥」的經濟往來才是大頭，因此公司會鼓勵主播們私底下和金主積極互動。在團播中，22歲的小雨屬於高齡，18、19歲少女已是主力，甚至夾雜着16歲未成年身影。她曾目睹，有不少女孩和三四十歲、或有家庭的大哥「拍拖」，發曖昧短訊；團里的C位主播還和三個大哥同步拍拖。公司私底下會邀請「大哥」來和主播見面，並允許帶主播出去喝酒。為了博得「大哥」的好感，主播們時不時還會做出擦邊動作。

自費直播收到私信「要看腿」 作息顛倒一個月收入僅20多元

小羽（化名）是一位土木工程專業的學生，畢業後先後入職了四川成都的兩家直播公司。公司規定，每天需直播6小時，分2-3場進行，下播後還需參加2-3小時舞蹈訓練，下班後，還需要「寫作業」（行業黑話，指主播和金主聊天），並要把聊天記錄發在群裏。

小羽提供的直播工作畫面。（瀟湘晨報）

小羽透露，她上班時舞台服裝等各項費用都自費，還曾收到過「看看腿」等私信。公司雖有規定不允許和粉絲私下見面，但暗中會鼓勵，只要能從粉絲那裏搞到錢。一些資歷老的男主播，會同時維護幾個「大姐」，並把她們帶回了宿舍。

小羽在離職時，公司原本承諾的薪資難以兌現，被老闆威脅「不簽協議不發工資」。當小羽拿出《勞動法》後，公司鬆口以純提成方式結算。除去600元的房租，到手僅20多元。