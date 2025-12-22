央視揭舊衫、垃圾站衣物成直播間「大牌尾貨」　不洗不消毒6元3件

央視《財經調查》近日曝光內地舊衣回收產業黑幕：小區裏打着「公益捐贈」旗號的舊衣回收箱，竟是灰色產業鏈的起點。居民捐贈的舊衣物被層層轉手，不清洗、不消毒就直接流入直播間，或經簡單翻新掛上嶄新吊牌，搖身變成「大牌尾貨」「孤品樣衣」售賣。透支公眾善意的同時，還暗藏着健康隱患。



售賣的二手衣物有油漬。（央視財經）

有消費者反映，有些服裝直播間低價出售「大牌尾貨」「孤品樣衣」，但拿到手的衣服質量粗劣、貨不對板，商家標註「默認為瑕疵品」，不讓退換。央視記者從某直播間花6元（人民幣，下同）購買了3件包郵的所謂 「樣衣尾貨」。發現衣服充滿着油漬、脫線、粉底液等問題，顯然是二手舊服。

部分直播間「樣衣、尾貨」造假 回收舊衣1.99元就可售出

為獲免費貨源，造假集團會在城市小區裏設置「舊衣回收箱」，並打上「公益捐贈」字樣，騙取居民的舊衣服。央視記者將定位追蹤器裝入衣物，投入遼寧省鐵嶺市不同區域的兩個舊衣回收箱。數日後，追蹤器顯示，這些「愛心衣物」並未送往山區或慈善機構，而是被運往一家玉米收儲倉庫。

二手衣服直播間售價僅低至1.99元。（央視財經）

該處實則是一家舊衣分揀廠，舊衣物堆積如山，被破布裹着，還帶着明顯的污漬和使用痕跡，氣味十分難聞。庫房管理員坦言，這裏專門回收各地二手舊衣物。記者調查確認，這種「公益回收、商業倒賣」的模式並非個例。而這些回收的舊衣物，大部分都被銷往了電商直播間，直播間售價僅需個位數。

直播間銷售二手衣物供不應求 「不清洗、不消毒」直接賣

某舊衣回收公司負責人透露，直播間對舊衣物的需求量極大，僅一家公司，每天就能銷售幾十噸回收衣物。當地的一家舊衣直播間，開播僅半小時，就售出近70件，其中一件袖口還帶着明顯霉斑。

老闆說，不會洗也不會消毒，直接上架售賣，更節約成本。（央視財經）

直播結束後，負責人坦言，當天賣出近半噸衣物、營業額超萬元，甚至還不夠賣。而這些衣物都是從分揀廠以噸為單位低價採購的，核心要求就是 「絕不能提及是二手的」。

部分來自垃圾站

為了最大化控制成本，所有的衣物都不會清洗消毒，拿回來直接掛上衣架售賣。因為直播間美顏與燈光效果，網民根本看不出衣物實際品相，主播再稍加推銷，貨物就很好賣。這些二手衣物既有舊衣分揀廠的貨源，也有來自垃圾站的貨品。

翻新舊衣成為「尾貨」「樣衣」，消費者難辨痕跡。（央視財經）

翻新舊衣消費者難辨痕跡 嶄新吊牌偽裝新衣可售百元

為了獲取更高的利潤，部分商戶會將二手回收舊衣服中成色、品相最好的挑走，掛上吊牌翻新處理後當做新品售賣。在華南地區一家尾貨批發市場附近的倉庫，央視記者聞到刺鼻的化學藥劑氣味，老闆直言這是翻新舊衣所用藥劑的殘留，經過處理的舊衣，非行家根本難辨痕跡。

這些翻新舊衣會被掛上嶄新的吊牌，按100件一捆、1000件一袋的規格打包，銷往全國各地的直播間和實體店，對外統一宣稱是工廠「尾貨」或「樣衣」，售價可高達幾百元。