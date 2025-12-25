吃魚不用再吐刺？中國成功培育「無刺魚」　2026年有望上餐桌

據內媒《光明網》報道，近日，中國科學院院士桂建芳透露，我國無肌間刺魚技術已取得重大突破，不僅鯿魚、草魚的無刺品種已培育成功，鯽魚等常見魚類的無刺培育也穩步推進，目前正進入產業化「最後一公里」，預計2026年前後有望正式端上百姓餐桌。



鮮嫩的鯽魚、草魚一直深受內地食客喜愛，但它的小刺密密麻麻，很多老人和小孩因顧慮「卡刺」而不敢放開吃。這個困擾無數人的餐桌難題，正在被中國科學家透過基因編輯技術破解。

草魚的小刺密密麻麻。（示意圖/視覺中國）

精準科技造就無刺魚 口感與普通魚一致

桂建芳院士表示，我國水產業一直着力推進水產育種創新，無肌間刺魚的研發正是其中的核心成果。科研團隊發現，魚類的肌間小刺生長，由單獨的基因信號通道調控。通過抑制相關基因的表達，就能讓魚只長出脊椎骨、肋骨等支撐身體的大刺，肌間小刺則完全消失。

無肌間刺異育銀鯽新品系「中科6號」正式亮相北京。（羊城晚報）

「大刺不能去，去了魚就活不了、長不成了，我們去掉的就是那些麻煩的小刺。」桂建芳告訴內地記者，無刺魚解決了「卡刺」的痛點，保留了魚類的鮮嫩風味，口感和普通魚完全一致，所有食客都可以放心大膽享用。

無肌間刺魚還有三重「隱藏優勢」

無肌間刺魚的價值，遠不止「吃着方便」。桂建芳透露，這項育種技術還帶來了三大實用優勢：

1) 生態更安全：通過新發現的「無減數融合生殖」，科研團隊可批量生產無肌間刺魚苗，避免了養殖逃逸導致的物種混雜問題，對生態環境更友好。

無肌間刺異育銀鯽可以正常游動和生長，在口感上沒有任何變化。（光明網）

2) 產量更高：無刺魚品種繼承了「中科3號」等優良品種的特性，生長速度快、飼料利用率高，能有效提升養殖效益，每年可為產業帶來幾十億元（人民幣）的增產規模。

3) 品種更豐富：目前無刺技術已在鯉魚、草魚、鯽魚等多個常見品種上應用，未來還將拓展到更多魚類，滿足不同消費者的需求。

2026年有望端上餐桌？產業化進入「最後一公里」

內地食客都很關注，無刺魚什麼時候能買到？

蒸順德風味去骨鯽魚。（示意/視覺中國）

桂建芳透露，目前無肌間刺魚的產業化，正等待農業農村部新的審定指南和辦法出台。只要通過評審，馬上就能進入規模化生產階段——現在鯉魚、草魚的無刺苗種已實現批量培育，鯽魚等品種的培育也已完成關鍵技術突破。

「這已經是產業化的最後一公里了。」桂建芳表示，按照目前的推進節奏，2026年前後，無刺鯽魚、無刺草魚等就有望走進超市、餐館，成為百姓餐桌上的「常客」。