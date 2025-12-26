小孩頭部卡防盜窗縫隙身體如「搖擺的鞦韆」　青年爬窗托舉助脫險

周三（24日）晚，廣東廣州市天河區員村街道某小區內，一名小孩被卡在四樓的防盜窗縫隙中，情況危急。此時，一名年輕男子從一樓的外牆攀爬而上，托舉著孩子，幫助其脫險。周四（25日）上午，該小區社區工作人員表示，影片中救助孩子的三名年輕人已被找到。



據網友發布的畫面顯示，孩子的頭部卡在防盜窗的縫隙中，身體懸在空中不停掙扎。這時，一名穿白色衣服的小夥子迅速攀爬至四樓，成功托住了孩子。有關片段獲得了22萬的點讚。

發布者陳女士透露，當晚7時40分左右，她在小區外發現一名小男孩懸掛在四樓的防盜窗外。現場有三名小夥子正準備爬上去救人，最終由一名穿白衣的小夥子成功將孩子托住。「小孩在喊『哥哥救我』，小夥還說『哥哥就是來救你的』，叫他不要亂動」。

一名穿白衣的小夥子成功將孩子托住。（極目新聞）

陳女士補充道，該名白衣小夥最終把小孩安全地拉回了室內。她提到，這名救人的小夥子是00後，曾是一名體育生，目前是一名教練。

另一名目擊者崔先生也分享了當時的情況。他表示，孩子的哭聲引起了很多居民的注意，當時小孩的頭卡在防盜窗縫隙中，身體就像「搖擺的鞦韆」。當時有三個小夥子從一樓外牆向上攀爬，其中一名白衣小夥動作敏捷，不到一分鐘就爬上去托住了孩子。崔先生表示，他看到小夥子成功抱住孩子後便離開了，走時還遇到了消防員。

社區工作人員確認，三名施救的年輕人已經找到，並對他們勇敢的行為表示讚賞。