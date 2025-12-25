廣州地鐵站發生「尿袋」自燃　火光熊熊乘客燒到褲穿大窿需送醫

12月23日晚，內地社交平台一段影片瘋傳，顯示廣州地鐵一號線烈士陵園站發生「尿袋」（內地稱「充電寶」）自燃，一名男乘客的褲子被燒出大洞，疑似被燒傷。



據內媒《金羊網》報道，當天傍晚左右，廣州地鐵一號線在到達烈士陵園站時，車廂內一名乘客攜帶的「尿袋」發生自燃，車廂門處有異物起火，伴有煙霧和火光。

由影片可見，現場乘客奔走呼喚，車廂內已幾乎無人，現場一名男乘客的褲子前方口袋位置敞開一個大洞，皮膚似有燒黑痕跡。

網傳影片顯示，男乘客攜帶的「尿袋」發生自燃現象，男子的褲子被燒出大洞。（抖音：@南方日報·南方＋）

內媒記者從廣州地鐵獲悉，面對這個突發情況，工作人員立即組織了應急處置：為確保運營安全，將該趟列車清客後退出服務，仔細檢查後車站正常運營，當事乘客已前往醫院作進一步的檢查。

「尿袋」能帶上廣州地鐵嗎？乘車過程中發生自燃該怎麼辦？

近年來，多地發生乘客攜帶的「尿袋」在地鐵上自燃冒煙的事件。對於「尿袋」能否帶上廣州地鐵的疑惑，廣州地鐵微信公眾號多次發文科普。

根據《廣州市城市軌道交通限制攜帶物品目錄》相關規定，額定容量在20000毫安時以內的「尿袋」可以攜帶，數量不超過5個。但乘車過程中，請勿使用「尿袋」給電子設備充電。

規定額定容量在20000毫安時以內的「尿袋」可以攜帶，數量不超過5個。（廣州地鐵）

如果乘車過程中發生了「尿袋」自燃，乘客第一時間可通過車廂內的緊急求助按鈕通知司機，火情初期，在確保自身安全的情況下，使用車廂內的滅火器滅火，防止火情進一步擴大。

同時，不要驚慌奔跑，以免給不知情的乘客傳遞錯誤信息，引起大家恐慌奔跑，發生擠撞等情況，造成次生危害。要聽從車站現場工作人員的指引，有序進行疏散。

更不能觸碰車廂內的緊急開門裝置，既不利於火情處置，也容易發生乘客拉開車門，人員跌落隧道內發生危險。

選購及使用「尿袋」時應該注意什麼？

選購「尿袋」時，要選擇正規廠家生產的產品，並了解產品標註的額定容量、電壓和電流等信息。平時不能擠壓或摔打，因為外界的應力不僅可能會導致「尿袋」內部電路或器件損傷，更可能會引發裏面電池內部短路，從而導致着火或者爆炸。

購買「尿袋」時，要認準正規廠家生產的產品。（示意圖\視覺中國）

不要在過高的溫度下放置、存貯，或者使用「尿袋」，「尿袋」在過高的溫度下，可能會發生危險。儘量不要把「尿袋」跟鑰匙等小金屬物件放在一起，避免由外部短路引發充電寶起火。在使用「尿袋」時，一旦發現溫度過熱的情況，要及時停止使用，避免發生危險。