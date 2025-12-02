央視曝光｜尿袋最嚴新規將出台　多家廠商頂風作案售假｢3C｣產品

11月30日，央視《財經調查》報道，內地尿袋（移動電源，充電寶）新標準出台前，多家廠商被爆出「3C」尿袋造假，隨意修改「3C」標識和容量，售價可低至14元（人民幣，下同），大量「假3C」尿袋流向全國。



據央視《財經調查》報道，工業和信息化部最近發佈《移動電源安全技術規範》徵求意見稿，預計於2026年一季度發佈，因有國家層面的高壓監管和嚴格標準規範，該新規被業界稱為「史上最嚴」的尿袋新標準。

面對即將出台的新規，目前市場有商家頂風作案，大規模地甩賣不合格的尾貨，為了節約成本，甚至通過隱蔽手段違規「套證」生產不合格的「假3C」尿袋，給公共安全埋下重大隱患。

「3C」標誌是中國強制性產品認證制度的英文縮寫，只有通過認證的產品，才能出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。2024年8月，國家市場監督管理總局規定，未獲3C認證的尿袋（含有鋰電池和移動電源）不得流通。

不合格尿袋被低價特賣

央視記者調查發現，無論是瀋陽華強電子世界，還是東軟電腦城，都有多家店舖在低價甩賣無3C認證的尿袋，號稱日常可使用，無任何質量問題，屬於合格產品。

除了低價甩賣尾貨外，還存在有店舖違反「3C認證證書處於暫停狀態禁止售賣」的情況。據《強制性產品認證管理規定》第二十九條，認證證書暫停期間，不符合認證要求的產品不得繼續銷售。

央視記者在公共服務平台查詢發現，多個商家售賣的尿袋嚴重違規，產品「移動電源3C認證證書」已處於撤銷狀態，尿袋型號也對應不上，且產品機身核心信息無中文，屬於禁止銷售的尿袋產品，線上商戶同樣在鑽空子。

虛標「3C」標識，套用合規廠家地址

更嚴重的是，還有「三無」尿袋印上虛假3C認證標識，被市場商戶肆意售出流向市場，這樣的造假手法成為尿袋市場的潛規則。

一家尿袋生產企業負責人說，尿袋產品走完全套「3C認證」流程要花費2萬元左右，時間要2個月到3個月。工廠需投入十幾萬元。為了節省成本，個別企業直接印上3C認證標誌。為了躲避監管追責，有些尿袋連製造商名稱和廠商地址都不寫，或者會套用合規工廠的3C認證證書，在尿袋上打上該工廠的廠名和地址。

容量虛標是尿袋定製的核心貓膩。標稱5000毫安，實際容量可低至僅3600毫安時，出廠價格僅14元，外殼標誌也可隨意鐳射修改。不僅如此，3C認證證書上顯示的工廠地址與記者實地探訪的實際生產地址不符，通過「一證多廠」規避監管。

有需求就會有市場，網絡上存在提供「3C套證」服務的中介。在一家名為「3c認證證書資質辦理」的電商商鋪，僅需2600元，即可獲取加蓋公章的「委託生產協議書」及有效的3C認證證書。