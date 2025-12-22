內地推3C認證新規　充電寶等須加「追溯二維碼」　明年3月試行

據《新華社》報道，市場監管總局公告，將對充電寶、燃氣燃燒器具、電動自行車等高風險產品的CCC認證標志新增追溯二維碼。自2026年3月起對部分產品開始試點，經一年過渡期後（2027年3月起）將擴大試點產品範圍。



市場監管總局（國家認監委）近日發布《國家認監委關於充電寶等產品強制性產品認證標志試點改革事項的公告》，對充電寶、燃氣燃燒器具、電動單車等高風險產品實施CCC認證標志試點改革。

公告將近年來發生質量安全事件較多、威脅消費者人身安全的產品納入試點產品範圍，包括CCC認證目錄內的移動電源（充電寶）、電動自行車及安全附件、燃氣燃燒器具及安全附件等，共計3類11種產品。

公告貫通認證產品信息數據鏈，建立責任追溯鏈。通過CCC認證標志中的追溯二維碼，打通「獲證產品—生產企業—認證證書—發證機構」等信息數據鏈，社會公眾和監管部門通過「一鍵」掃描認證標志中的追溯二維碼，即可查詢該產品是否獲得CCC認證證書、證書狀態是否有效，以及生產者名稱、產品規格型號、發證機構名稱等責任主體的關鍵信息，建立了責任追溯鏈，可精準防範和打擊假冒認證標志、虛假認證等違法行為，保障消費者權益。

新措施規定，自2026年3月起，試點範圍內新獲CCC認證的產品型號，必須在標誌旁加印追溯二維碼，方可出廠、銷售或進口。至2027年3月，所有試點範圍內新出廠的獲證產品均須符合此要求。

此次改革僅在原有CCC標誌右側增設二維碼，不改變現行認證管理制度。二維碼內容包括生產商、證書編號、產品型號等關鍵信息，由認證機構免費提供予企業，以減輕生產成本壓力。公告表示，將評估試點成效，逐步擴大適用產品範圍，以建立更完整的質量安全追溯體系，防範產品風險。