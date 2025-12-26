啃老啃到「陰間錢」　無業男子瞞母死訊騙取16萬養老金　法院判罰

12月25日，最高人民法院公眾號發文披露了一起相關案件。文章介紹，一男子在母親去世後隱瞞不報，在長達兩年多的時間裏冒領其母養老金，被北京市東城區人民法院判處有期徒刑。目前，該案已生效。



隱瞞母親死訊騙取養老金 全部用於個人消費

據文章介紹，男子翟某無業，與母親劉老太相依為命。2022年4月，劉老太因病在河北省三河市去世，並在當地火化安葬。母親去世後，由於擔心失去經濟來源，翟某動起了隱瞞母親死訊的「歪心思」，他並未向北京市東城區社會保險基金管理中心申報母親死亡，辦理養老待遇終止手續。2022年5月起，翟某每月拿著母親的存摺到銀行領取養老金。

2024年6月，因劉老太已超過12個月未進行養老金資格認證，北京市東城區社會保險基金管理中心暫停了劉老太的養老金發放。暫停發放後，街道曾多次聯繫翟某為母親辦理資格認證。

眼見事情瞞不下去，翟某沒有坦白，而是偽造了母親於2024年8月5日死亡、火化等證明材料。東城區社保中心核查翟某提供的資訊時發現了異常，經核實，發現了翟某冒領養老金的事實。東城社保中心隨即報警。

2025年1月，翟某被公安機關抓獲到案。到案後，翟某如實供述了自己的罪行，兩年多的時間裏，翟某共騙取養老金16萬餘元，全部用於個人日常消費。2025年3月底，翟某被提起公訴。

案件示意圖。（來源：最高人民法院公眾號）

男子因詐騙罪獲刑3年 法官解讀法律依據

北京市東城區人民法院經審理認為，被告人翟某以非法佔有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取公私財物，且數額巨大，已構成詐騙罪，依法應予懲處。鑒於翟某到案後能夠如實供述所犯罪行，認罪認罰，法院對其予以從輕處罰。最終，判處被告人翟某有期徒刑三年，並處罰金人民幣三萬元，責令其退賠人民幣16萬餘元，發還北京市東城區社會保險基金管理中心。

北京市東城區人民法院刑事審判庭法官周浩在文章中表示，參保人員去世後，其親屬應當依法及時向社保經辦機構申報並辦理養老待遇終止手續。《全國人民大表大會常務委員會關於<中華人民共和國刑法>第二百六十六條的解釋》規定：以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取養老、醫療、工傷、失業、生育等社會保險金或者其他社會保障待遇的，屬於刑法第二百六十六條規定的詐騙公私財物的行為。

周浩稱，本案中，翟某這種騙取社會保險基金的行為，侵犯了參保人員的合法權益，損害了公共利益，更破壞了社會保障體系的公平和秩序。