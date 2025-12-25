遼寧幼兒園幼師虐8名小童判囚2年　曾多次掌摑、推頭撞牆等

2024年遼寧爆出有幼兒園發生集體虐待幼童事件，園內的教師涉各種體罰虐待，包括推幼童頭部撞牆、打巴掌、用被捂頭、用鞋掟、餵食「口水飯」等，當地公安局對幼兒園內三名涉案人員給予行政拘留，其中一人張某轉刑事拘留。



遼寧省盤錦市大窪區人民法院12月25日一審公開宣判張某虐待被看護人案，對張某以虐待被看護人罪判處有期徒刑2年，同時禁止其從事密切接觸未成年人的工作。



3歲女兒身上有異常淤青 揭幼兒園教師虐童

綜合內媒報道，2024年10月，受害人的父親孟先生發現三歲的女兒身上常有異常瘀青，且精神狀態出現異常。直到今年３月，孟先生偶然通過幼稚園的閉路電視影片發現，老師竟然在打女兒。

報警後，孟先生調閲出更多閉路電視畫面，才發現女兒在幼兒園多次被打，甚至多名老師都動過手，「我們連續看了15天監控，不同的老師虐待手段不同，搧耳光、推頭撞牆、掐脖子、掐大腿、用被子捂孩子。其他孩子也沒能倖免，被迫吃剩飯菜，有男童還被幼師騎坐。」

孟先生說，包括園長在內的10名教師全部參與毆打幼童，女兒是被虐待受傷最嚴重的孩子，後來被北京兒童醫院確診患有精神障礙，需長期治療。之後，盤山縣公安局對幼兒園內三名涉案人員給予行政拘留，其中一人張某轉刑事拘留。

教師張某被判囚2年

經法院審理查明，2025年3月3日至3月21日期間，張某在其所任職幼兒園內，多次對孟某某等8名幼兒實施恐嚇、推搡、拍打、拖拽、懟打等行為。

孟先生女兒被確診患有精神障礙，醫生建議治療持續到青春期。（孟先生供圖）

法院認為，張某構成虐待被看護人罪，雖然張某能夠如實供述主要犯罪事實，當庭表示認罪，並取得部分被害人家長諒解，但從充分保護未成年人合法權益的角度出發，決定不予從輕判罰。且根據被告人張某的犯罪事實和預防再犯罪的需要，依法應對其適用從業禁止。

涉事幼兒園被永久關停

據《新華社》介紹，鵬程幼兒園存在多名幼師不具備從業資格、硬件設施不符合辦園規定、許可證到期後仍然進行教學、開辦地址與實際經營地址不符、不符合普惠性幼兒園認定標準等問題。目前，盤錦市紀委監委已依規依紀對24名相關責任人員予以黨紀政紀處分與組織處理。另外，鵬程幼兒園已被永久關停，該園其他涉事責任人都受到了相應處罰。