8旬漢與保母發生性關係後染愛滋病　內地老年HIV感染者佔比增加

據《中國新聞周刊》報道，內地的愛滋病疫情近年來總體處於低流行水平，但新發的老年HIV感染者和愛滋病患者的佔比卻持續上升。北京有醫院就曾接診過一名80多歲的男性HIV感染者，在與家中保母發生性關係後中招。



報道指，今年廣東、浙江等地的高齡HIV個案佔比均明顯增加，其中浙江今年新發HIV個案中，50歲以上的中老年群體已佔到39.2％。中國疾病預防控制中心原副主任、暨南大學疾病預防控制研究院院長梁曉峰表示，隨着老齡化加劇，老年新發的HIV感染者和愛滋病患者數量可能還會繼續增長，應盡早給予足夠重視。

深圳市第三人民醫院黨委副書記、院長盧洪洲表示，老年HIV感染高發，關鍵在於這一群體的感染風險在上升。他指出，如今獨居老年人規模大，老年人的性需求長期被忽視，而針對老年人的性健康教育幾乎空白，導致他們在愛滋病性傳播網絡中成為新的脆弱群體。

北京佑安醫院感染中心門診主任醫師李在村曾接診過一名80多歲的男性HIV感染者。李在村稱，這名老人後來解釋，原因是家中曾雇傭的一名中年保母因急需用錢，提出「給錢就可以發生關係」。五六十歲的老年群體身體狀況良好、生活條件較好，性需求仍然存在，這是不可回避的現實。

現年五十多歲的白樺是HIV感染者互助組織「白樺林」的創始人，也是一名HIV感染者。白樺談到，在一些愛滋病抗病毒治療定點醫院或疾控中心，經常有感染者詢問「能不能給我介紹個對象」。他指出，中老年HIV感染者的情感需求其實非常強烈，有時甚至高於年輕人。但他們往往無法與家人深入溝通，或者表達後會遭到反感，導致他們的情感訴求無人傾訴。梁曉峰表示，喪偶或長期無業造成的孤獨和情感需求，使部分老年人嘗試尋求心理慰藉，但又礙於面子，不願通過正規渠道尋求幫助。

《中華流行病學雜誌》發表的研究顯示，老年HIV感染者的主要感染渠道為性傳播，老年男性感染者數量約為女性的三倍。2015-2022年，國內新報告的50歲以上老年HIV感染者中，異性傳播佔比超過90％，其中商業性行為佔44.8％。

不過，多位受訪專家提醒，流行病學調查中感染者可能隱瞞性取向，因此通過同性傳播感染的比例可能高於公開數據。梁曉峰指出，過去HIV篩查主要針對同性戀群體，但當前形勢已發生變化。相當多的新發感染源於商業性行為，商業性行為因成本低、隱蔽性強，已成為老年HIV感染的主要渠道。