有片｜湖北無業男醉酒持玩具槍當街攔車 警方依法拘留
撰文：林芷瑩
出版：更新：
12月26日，湖北有男子醉酒後手持玩具槍攔車，已被警方依法拘留。
湖北潛江一名黑衣男子手持槍狀物體，在斑馬線上與一輛白色越野車對峙。影片顯示，他手持一把疑似狙擊步槍站在白色越野車車頭，槍口對準司機位，並大聲要求司機「下車」、「下來」，後來兩名疑似友人企圖將他拉走，他掙脫後衝向副駕駛位開門，再用槍對準司機，友人見狀立即上前制止。
12月27日，湖北潛江市公安局通報稱，12月26日晚上9時許，潛江市園林街道一名無業男子醉酒後持玩具槍無故截停一過往車輛。目前，該男子已被依法拘留。
網民睇法：
這是給他喝了多少假酒啊？給喝成這樣？
感覺像高壓氣槍，這種槍也有殺傷力哦
這是玩gta5玩多了
撞了他算正當防衛麼
玩真人CS玩大了
這種朋友就應該一巴掌給他呼地上，還這麼稀稀拉拉攔
喝點酒就無法無天。這種人這輩子就不該再讓他喝酒，這麽差的酒品。
