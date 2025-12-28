中山展車撞毀手機店　車企稱小孩誤觸且「無權阻上車」被批卸責

12月27日晚，中山萬象匯商場內一輛參展汽車撞入一間品牌手機店，導致店內牆面受損，幸未造成人命傷亡。

涉事車企工作人員表示，本次事件是因小孩誤觸關閉展車模式，對於為何小孩能獨自上車，他則稱「沒有權利阻止消費者」，被網民怒斥是推卸責任，更質疑展車模式有問題，「誤觸能關閉的展車模式本身就是設計缺陷」。



《極目新聞》報道，現場圖片顯示，一輛黑色車衝入某品牌手機店內，還將店內牆面撞破；手機店外的車展區域留有明顯空位，疑為涉事車輛原本停放的位置。有目擊者稱，事發後曾看到一名小朋友從涉事車輛下車。

中山萬象匯商場一輛參展汽車撞入一間品牌手機店。（極目新聞）

涉事車企工作人員回應稱，一名小孩誤觸操作導致意外發生，目前相關事宜已初步處理完畢。

工作人員解釋，商場內的展車均設置了展車模式，但翻查後台數據後，發現當時有人關閉展車模式，加上小孩可能誤觸相關操作部件，才引發事故。對於小孩為何能獨自上車，他表示「孩子是自己爬上車的，我們沒有權利阻止，畢竟他也是消費者」。

手機店外的車展區域留有明顯空位，疑為涉事車輛原本停放位置。（極目新聞）

工作人員續稱，事故未造成人員安全問題，僅對手機店造成一定影響，店長正在跟進此事。同時，他透露涉事展台已恢復正常運營，且升級防護措施，目前展台只剩一輛展車，事故車輛已拖離現場。

涉事手機店工作人員表示，該店暫停營業一星期，需要重新裝修，具體恢復時間尚未確定，建議顧客關注門店相關動態。

網民睇法：

你是說小孩能踩下煞車的時候把檔位拉到D擋，還放開了煞車踩了油門？

小孩爬上車工作人員無權管理？這個理由太牽強了！

正常不可能這麽輕易解鎖的。肯定是店裏設置有問題

小孩都能打開能稱之為鎖嗎

展車模式不可能那麽容易退出的，不說其他的，就華為的展車模式，一個用戶密碼，一個管理員密碼，一個授權密碼，三個密碼才能退出

展車模式能被一個小孩給破解掉難道不是車企的責任嗎

誤觸能關閉的展車模式本身就是設計缺陷

